Resulta verdaderamente lamentable que los ganaderos de Tamaulipas no puedan reanudar sus exportaciones de reses y bovinos a los Estados Unidos como lo harán en los próximos días los productores de Sonora, quienes cumplieron con las estrictas medidas sanitarias que se impusieron desde el brote del gusano barrenador en nuestro país.

Y aunque se han implementado una serie de medidas para evitar la propagación del gusano barrenador en nuestra entidad, no han sido suficientes para obtener de nueva cuenta el aval de las autoridades de Estados Unidos para que los ganaderos tamaulipecos puedan reiniciar sus exportaciones de reses y bovinos.

Recientemente, el Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, reveló que se trabaja en un nuevo protocolo sanitario con el propósito de cumplir con los estrictos controles sanitarios de los Estados Unidos, por lo que va para largo que los ganaderos tamaulipecos puedan reiniciar sus exportaciones.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, instó a sus representados a extremar las medidas sanitarias para frenar la propagación del gusano barrenador, sobre todo cuidar a los becerros recién nacidos para que las moscas no depositen sus huevecillos en las heridas que tienen luego de ser paridos.

Explicó que resulta vital que sea desinfectado el ombligo del becerro recién nacido con una solución de clorhexidina o yodo al 7%, cuya medida es recomendada por los médicos veterinarios.

También se requiere que los becerros reciban suficiente calostro para asegurar su crecimiento y desarrollo, pero sobre todo evitar que sean infectados por el gusano barrenador.

Indicó que los municipios con más casos de ganado infectado por el gusano barrenados son Mante, Ocampo y Llera, pero también se han detectado casos en Villagrán y San Carlos.

Por otra parte, la empresa Opina Data, especializada en estudios de opinión, realizó recientemente una serie de encuestas en Ciudad Victoria a fin de conocer la popularidad de los aspirantes a la candidatura de Morena para la renovación de la presidencia municipal en la elección del 2027.

El resultado de dicho estudio sorprendió tanto a militantes como a simpatizantes de Morena, puesto que pone en primer lugar al actual diputado federal por el V Distrito Electoral con cabecera en Ciudad Victoria, José Braña Mojica, con el 48% de los participantes a su favor.

En segundo lugar, está la diputada local Blanca Anzaldúa Nájera con 14% de las preferencias electorales, seguida muy de cerca por la también diputada local Katalina Méndez Cepeda con el 13%, luego se encuentra Hugo Reséndez Silva con el 6% y finalmente se encuentra Rómulo Pérez Sánchez con el 4%.

Si bien es cierto que el estudio de la empresa Opina Data “sólo refleja el momento”, resulta sospechoso que el diputado federal Braña Mojica ocupe el primer lugar de las encuestas, sobre todo cuando no ha tenido un desempeño brillante como legislador.

Braña Mojica ni siquiera es un excelente tribuno, según el diario de debates de la Cámara de Diputados, ya que ha tenido entre tres o cuatro intervenciones con temas que ni siquiera ha llamado la atención de la opinión pública.

En otro tema, el simposio denominado “Inteligencia Artificial: Habilidades, emociones, redes y profesión”, que organizó la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, ha captado la atención de los jóvenes universitarios interesados en los adelantos tecnológicos

En el simposio participaron especialistas de reconocido prestigio, como es el caso del doctor Julio Cabrero Almenara, quien ofreció la conferencia titulada “Retos y desafíos de la educación en tiempos de la Inteligencia Artificial (IA), en donde señaló que a través de está novedosa tecnología se han automatizado las tareas docentes, como es el caso de la evaluación, además fomenta la innovación mediante tutores inteligentes y la realidad virtual.

También en el simposio, que se realizó el 27 y 28 de abril, participaron académicos e investigadores que enriquecieron las mesas de análisis con reflexiones acerca de los cambios que ha generado la Inteligencia Artificial en la formación universitaria, luego de que se ha convertido en una prospectiva que anticipa futuros escenarios, desafíos y oportunidades en la educación para diseñar políticas efectivas.

De igual forma, analiza tendencias tecnológicas, demográficas y sociales para la toma de decisiones, cuyo proceso busca transformar el futuro educativo mediante la innovación y la colaboración de instituciones de enseñanza superior.

Por último, la doctora Evelia Reséndez Balderas, encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, destacó la importancia de abrir espacios de análisis sobre la Inteligencia Artificial, que ha evolucionado los procesos educativos y productivos, cuya característica exige preparación institucionales para aprovechar sus beneficios con responsabilidad.

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