Productores Agrícolas del norte de Tamaulipas se sumaron a los bloqueos carreteros y protestas organizados ayer por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que encabeza a nivel nacional Baltazar Valdez Armentia, ante la indiferencia de las autoridades federales a sus demandas por obtener mejores precios para el sorgo, apoyos gubernamentales y mayor seguridad en las carreteras, cuya protesta se puede considerar como la bienvenida para la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López Gutiérrez.

Y aunque la sucesora de Julio Berdegué Sacristán al frente de la SADER es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, carece de la experiencia necesaria para enfrentar la actual crisis en el campo que requiere de medidas urgentes no sólo para elevar la producción de alimentos básicos, sino también para mejorar las condiciones económicas de los productores agropecuarios.

Los bloqueos de ayer se realizaron en puntos estratégicos para causar el malestar de personas que transitan cotidianamente las carreteras, puesto que los productores agrícolas estacionaron sus tractores en el km. 30 de la carretera Reynosa-Monterrey, además del lugar conocido como la “Y” de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria y en el puente internacional de Nuevo Progreso.

Se espera que la nueva titular de la SADER, López Gutiérrez responda en forma positiva a las demandas de los productores agropecuarios, puesto que se cree que tiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por ser la primera mujer en estar al frente de esta dependencia federal encargada de hacer producir las tierras de cultivo en el país.

Si bien es cierto que la nueva titular de la SADER no tiene las mismas credenciales de Berdegué Sacristán, quien llegó a esta dependencia federal con el prestigio de ser un experto internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, la estrecha relación que tiene con la mandataria federal podría ser fundamental para canalizar mayores recursos fiscales al campo mexicano.

La bienvenida que le dieron los productores agropecuarios a la ingeniera agrónoma López Gutiérrez sólo es el principio de la serie de retos que debe enfrentar al frente de la SADER, puesto que en breve se iniciarán formalmente las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia agropecuaria, que se revisa cada seis años.

En otro tema, el rector Dámaso Anaya Alvarado afirmó durante su Segundo Informe de Labores que la UAT ha duplicado su capacidad científica en los dos últimos años, puesto que realiza actualmente 200 proyectos considerados como claves en el desarrollo regional de nuestra entidad.

Indicó en forma textual: “Hoy, estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos. Hemos pasado de 106 proyectos de investigación en 2023, a 139 en 2024, y a 201 proyectos activos en 2025, lo que representa un crecimiento sostenido que, prácticamente, duplica nuestra capacidad científica”.

Comentó que la UAT trabaja en proyectos estratégicos de alto impacto regional, como es el caso del Puerto Seco de Ciudad Victoria y del Puerto Norte de Matamoros, cuyos proyectos se coordinan con los tres órdenes de gobierno no sólo generarán más y mejores empleos, sino también impulsarán el desarrollo económico y social.

El rector Anaya Alvarado dijo también que se trabaja en la elaboración de un atlas de riesgos que será invaluable en épocas de intensas lluvias porque contendrá estudios hidrometeorológicos y levantamientos batimétricos, pero además para preparar equipos ante alguna contingencia en zonas industriales y petroquímicas de la entidad.

Aseveró ante la Honorable Asamblea Universitaria que la investigación está orientada a resolver problemas concretos, como la recuperación de ecosistemas, desarrollo de modelos productivos sustentables, así como también generar soluciones en salud pública y bienestar social.

Por último, resulta preocupante la ola de asaltos que se ha registrado en las últimas semanas en Ciudad Victoria, puesto que ayer dos asaltantes entraron al medio día a un conocido negocio de nieves y helados ubicado casi enfrente de la presidencia municipal, es decir entre las calles de Hidalgo y Morelos, por lo que la ciudadanía se encuentra preocupada ante la incapacidad de las autoridades policíacas para detener a los atracadores.

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