CDMX .- Con el objetivo de consolidar una estrategia articulada y cercana a la ciudadanía, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Norma Angelica Pedraza Melo, asistió al primer encuentro nacional con las principales instituciones del país dedicadas a la fiscalización, evento que organizó la Auditoría Superior de la Federación bajo la estrategia de “Un México sin corrupción, es posible”.

Durante el evento, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, destacó la implementación de un nuevo modelo de auditorías integrales basado en el análisis masivo de información digital. Esta iniciativa busca eliminar las barreras burocráticas y fomentar una participación ciudadana activa que facilite la denuncia, garantizando resultados efectivos en la vigilancia del gasto público y el fortalecimiento de la integridad institucional.

En este espacio de diálogo, María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Combate a la Corrupción, y José Ramón Amieva Gálvez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, enfatizaron que la coordinación interinstitucional es la clave para combatir la impunidad.

“La rectitud debe ser el eje de toda administración pública, atendiendo al reclamo ciudadano de actuar con rigor frente a las faltas administrativas y coadyuvando entre diferentes organismos de la administración pública no solo se garantiza la prevención de malas prácticas, sino que asegura sentencias contundentes que consolidan el marco legal del país” aseguró Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Con esta reunión, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas refrendan su compromiso institucional de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos, una encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya porque #UnMéxicoSinCorrupciónEsPosible.ra de la legalidad y el buen gobierno en beneficio de la sociedad.