La primaria Matías Canales, en Ciudad Victoria, ha sido víctima de 17 robos en 14 años; el más reciente dejó daños y equipo sustraído, mientras directivos y padres denuncian falta de vigilancia y afectaciones económicas constantes.

Por: José Medina|Reportero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La escuela primaria Matías Canales enfrenta una problemática constante de robos, acumulando al menos 17 incidentes en los últimos 14 años, situación que ha generado preocupación entre directivos, docentes y padres de familia.

De acuerdo con el director del plantel, Gilberto Ruiz Hernández, durante el más reciente fin de semana se registró un nuevo robo en las instalaciones, donde sustrajeron reguladores de computadoras, dos abanicos y causaron daños materiales, como la ruptura de ventanas ubicadas del lado de la carretera.

El directivo señaló que, a lo largo de los años, los delincuentes han robado computadoras, herramientas y diversos equipos escolares, afectando de manera directa el funcionamiento del plantel y la educación de los alumnos.

“La situación es recurrente; es un problema que se ha prolongado durante años y que representa un desgaste constante para la comunidad escolar”, expresó.

La escuela se localiza en una zona al poniente de la ciudad, en las inmediaciones de la colonia San Marcos, cerca de la antigua carretera a Tula, un sector que, según señalan, registra alta movilidad vehicular, especialmente tras la habilitación de rutas alternas en la zona.

En cuanto a la seguridad, el director indicó que elementos de la policía estatal realizan recorridos únicamente en horario matutino, por lo que han solicitado mayor vigilancia durante la noche, que es cuando ocurren los robos. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta favorable.

Asimismo, mencionó que han buscado apoyo de autoridades de tránsito, aunque les han informado que no corresponde a su ámbito de competencia, por lo que en ocasiones son los propios maestros y padres de familia quienes apoyan en labores de vialidad en los alrededores del plantel.

El impacto económico también recae en las familias, quienes deben contribuir para reponer los artículos robados. “Es un esfuerzo constante que golpea directamente a los padres de familia”, señaló.

Respecto a la posibilidad de contar con vigilancia permanente, explicó que las escuelas primarias no tienen asignación de veladores, a diferencia de otros niveles educativos como secundarias y preparatorias.

Finalmente, destacó que, pese a esta problemática, el plantel ha recibido apoyo gubernamental en materia de infraestructura, incluyendo la construcción de aulas y sanitarios.