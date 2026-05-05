Violencia en Reynosa deja saldo mortal: dos policías estatales asesinados y uno herido tras emboscada de civiles armados que huyeron tras incendiar un vehículo.

Reynosa, Tamaulipas.– La violencia volvió a golpear con fuerza en la frontera. Dos elementos de la Guardia Estatal fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido tras un ataque armado perpetrado por civiles en la carretera Reynosa–San Fernando.

Los hechos se registraron la tarde de este martes, a la altura de la colonia Valle Soleado, donde sujetos fuertemente armados abrieron fuego contra una unidad oficial que realizaba labores de vigilancia.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad Tamaulipas, los agentes repelieron la agresión y se desató una intensa persecución contra los atacantes, quienes huyeron en un vehículo azul.

La situación escaló cuando, en su intento por escapar, los agresores incendiaron un automóvil en la colonia San Francisco, buscando bloquear el paso de las autoridades y ganar tiempo para darse a la fuga.

En el lugar perdieron la vida los policías estatales Vicente Toledo Ruiz y Marco Tulio Pizaña Torres, quienes murieron en cumplimiento de su deber. Un tercer elemento, José Antonio López Gutiérrez, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública condenó enérgicamente el ataque y expresó sus condolencias a las familias de los elementos caídos, al tiempo que aseguró que se mantendrá el operativo para localizar a los responsables.

El violento episodio generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona, sin que hasta el momento se reporten detenidos.