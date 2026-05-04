Especialistas nacionales e internacionales, participaron por espacio de dos días, en un simposio, en una agenda de conferencias magistrales y paneles, realizada en el campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Es una actividad que impulsa el Rector de la Universidad DÁMASO ANAYA ALVARADO, por la importancia que revisten temas que tienen que ver con la Inteligencia Artificial, herramienta digital conocida también como IA.

Se trató de una reunión formal en la que un grupo de expertos expone y desarrolla un tema específico, científico o académico desde diversos enfoques, a través de intervenciones breves y sucesivas, como lo es la IA.

Diremos que en representación de la UAT, la encargada del despacho en la Secretaría de Investigación y Posgrado, EVELIA RESÉNDIZ BALDERAS, destacó la importancia de abrir espacios de análisis sobre una tecnología que transforma los procesos educativos y productivos.

El simposio internacional “IA; Habilidades, emociones, redes y profesión”, es un espacio académico orientado a la reflexión, en base a los nuevos retos y oportunidades que, insistimos, representa el uso de esta herramienta digital, prácticamente en todos los ámbitos, entre estos, el educativo, profesional y académico.

La conferencia magistral con la que inició el simposio, fue “Retos y Desafíos de la educación en tiempos de la IA”, impartida por JULIO CABERO ALMENARA.

También participaron académicos e investigadores que abundaron en las mesas de análisis con reflexiones sobre los cambios que la IA plantea en la educación superior y en el futuro profesional de las nuevas generaciones.

Desde luego que el Rector DÁMASO ANAYA continuará promoviendo este tipo de simposio u otra serie de foros que amplíen el conocimiento de las nuevas generaciones que, en esta era digital, pueden dar paso a otra serie de herramientas como la inteligencia Artificial.

Y es que, la IA ya se encuentra en cualquier dispositivo y cada vez amplía el uso para diferentes tareas, tomándose en cuenta que se trata de una herramienta con la que se resuelven y solucionan muchas cosas.

De hecho, aunque el simposio que se realizó en el Campus Victoria de la UAT fue de manera híbrida, permitió analizar desde distintas perspectivas el impacto de la IA en la formación universitaria, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la prospectiva laboral de los jóvenes y su incorporación en la vida académica y profesional.

Este tipo de simposio, se debería extender hacia los estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas por el tipo de herramienta que es en esta era digital. EN FIN. [email protected]