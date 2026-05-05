La ronda de comparecencias, para la glosa del Cuarto Informe de Actividades del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ante el pleno del Congreso local continúa este miércoles.

El primero en utilizar la tribuna legislativa, lo es el secretario general de gobierno HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, a eso de las 11:00 de la mañana; en tanto el titular de Finanzas CARLOS IRÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ, está citado a las 14:00 horas, dos de la tarde.

Diremos que al titular de Finanzas, lo único que le puede traicionar son sus nervios, aunque este martes lo vimos muy relajado, producto de lo preparado que se encuentra para dar respuesta a inquietudes que pudieran tener los legisladores del PRI o Movimiento Ciudadano, toda vez que los del Partido Acción Nacional están más arreglados que para ir a una boda de rancho.

CARLOS IRÁN se ha preparado con tiempo y va al Congreso acompañado del Subsecretario de Ingresos, su tocayo CARLOS IBARRA, por aquello de que requiera ampliar información, como del Subsecretario de Egresos.

Si bien la comparecencia debe estar enfocada en la glosa del Cuarto Informe de AMÉRICO VILLARREAL, no faltará algún legislador que cuestione la declaración del ex alcalde de Matamoros MARIO “la borrega”, LÓPEZ HERNÁNDEZ, en la que involucra al calabazo del tema de huachicol fiscal.

De hecho, HÉCTOR JOEL llevó la representación del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA a la que hiciera el 77 Batallón de Infantería, de la Secretaría de Defensa Nacional, a la ceremonia de toma de protesta del Servicio Militar Nacional dentro del marco de la celebración del cinco de mayo, Día de la Batalla de Puebla.

De ahí, el calabazo se incorporó a la Mesa de Seguridad, no sin antes dar respuesta a lo que presuntamente declaró en una entrevista a Latinus, el diputado federal de Morena, pero que por las siglas del Partido Verde Ecologista de México fue postulado a ese cargo de elección popular.

Sea de hace tiempo o esté fresco el audio, en el que la “borrega” MARIO LÓPEZ involucra a funcionarios de la administración estatal, alcaldes y la senadora de Morena, el calabazo HÉCTOR JOEL VILLEGAS consideró que eso no amerita ni perder el tiempo.

En todo caso, si algo tiene que decir, que MARIO lo haga ante las instancias correspondientes.

Coincidió incluso con el calabazo, el presidente del Partido Verde en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO, quien efectivamente, confirmó que MARIO LÓPEZ es militante de Morena y bajo esas siglas, ha sido alcalde en dos ocasiones, y una como diputado federal. EN FIN.

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