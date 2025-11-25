Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad de México.– La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, atrajo un caso millonario que podría obligar a FEMSA a pagar 2 mil 800 millones de pesos en impuestos, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se inconformara ante un fallo previo otorgado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, y otros ministros.

La información fue difundida por la cuenta La Catrina Norteña, donde se detalla que Batres tomó el asunto tras considerar que existían elementos suficientes para revisar el fallo que eximía a la empresa del pago de los adeudos fiscales.

De acuerdo con la publicación, FEMSA habría obtenido durante años beneficios irregulares que le permitieron evitar el pago de miles de millones en contribuciones. Incluso se señala que la compañía ya había enfrentado señalamientos por presunto robo de energía eléctrica mediante acuerdos con empresas como Iberdrola.

El SAT busca que la Corte revoque la resolución que favorece a la corporación, con el argumento de que el monto reclamado corresponde a impuestos que la empresa estaba obligada a cubrir.

La ministra Batres, identificada por sus posturas en defensa del erario y de los intereses públicos, ahora tendrá en sus manos uno de los casos fiscales más relevantes del año.

El asunto abre nuevamente el debate sobre los grandes consorcios que históricamente han recibido privilegios fiscales y las acciones del gobierno federal para combatir esas prácticas.

