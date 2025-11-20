*El viernes el termómetro disminuirá principalmente en las zonas altas de esta entidad; no se esperan lluvias significativas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El frente frío número 15 provocará un marcado descenso en las temperaturas a partir de este viernes, principalmente en las zonas altas de Tamaulipas, advirtió la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia explicó que este sistema se combina con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, lo que mantiene condiciones de ambiente frío a muy frío en gran parte del norte del país.

De acuerdo con el pronóstico, en el noroeste y norte del territorio nacional se esperan rachas de viento muy fuertes a intensas, de entre 80 y 90 kilómetros por hora, en Chihuahua, Coahuila y Durango; además de lluvias fuertes en el norte de Baja California, Sonora y Coahuila.

También podría registrarse caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el noreste del país, incluido Tamaulipas, se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora derivadas del avance del frente y el gradiente térmico. El ambiente frío a muy frío se acentuará durante la mañana del viernes, sobre todo en zonas altas de Nuevo León y Tamaulipas, aunque no se esperan lluvias significativas.

En regiones del occidente, centro, oriente y sur, la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad seguirán generando lluvias y chubascos en estados del centro y sureste, incluida la Península de Yucatán. El ambiente muy frío persistirá al amanecer en la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas serranas.

Protección Civil informó que mantiene el monitoreo constante sobre la evolución del sistema frontal y de cualquier cambio que pueda representar riesgo para la población.

“Cualquier variación relevante se informará de manera oportuna”, señaló la dependencia, al tiempo que Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo reiteraron su compromiso de mantenerse al servicio de la ciudadanía.