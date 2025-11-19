El alcalde Eduardo Gattás Báez impulsa el proyecto de un nuevo paso a desnivel mismo que se hará en uno de los cruceros más conflictivos de la ciudad.

Así lo confirma el secretario de Obras Públicas de Victoria, Eusebio Alfaro Reyna, quien explica que el municipio has trabajado en los últimos meses para que esta obra pueda concretarse, indicando que sus ejecución requiere del respaldo de la Federación. «Se está en proceso. Tanto Gobierno del Estado como el gobierno municipal continúan presentando la información requerida».

El secretario Eusebio Alfaro detalló que este Paso a desnivel permitiría eliminar el embotellamiento que diariamente afecta a miles de automovilistas en la zona del Libramiento Naciones Unidas en la salida a Monterrey.

Señala el funcionario que al emprenderse la obra se quitará la rotonda para dar paso bajo… es mucho tráfico en las mañanas y cuando salen los carros de la Torre Nueva es un caos.

SEMAFORO COMO EN DUBAI Y MANHATTAN

Ya anunció el alcalde Lalo Gattas, que debido a que un joven «nos tumbó el semáforo del 8 Boulevard», se va a proceder colocar un semáforo de los viejitos, en forma provisional. «Ya pedimos –dijo Gattas– el semáforo nuevo, marca SEMEX—,que son de los mejores semáforos del mundo, como los que están instalados en Dubái, en Manhattan».

JAVIER CÓRDOBA GONZALEZ

El abogado José Javier Córdoba González tiene perfil, experiencia y tiene la confianza de los altos mandos del gobierno americanista para convertirse en Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Nació en la fronteriza Nuevo Laredo y creció desde su educación primaria en Cd. Victoria. El próximo 3 de diciembre cumple 51 años.

En 1997 terminó sus estudios de abogado en la Facultad de Derecho UAT Victoria; de 1999 a 2002 fue catedrático en dicha facultad. Tiene un par de diplomados: en Derecho Notarial y en Derecho Fiscal.

Se desempeñó como Coordinador de Servicio Social de la Coordinación de Solidaridad Mano con Mano en Cd. Victoria; ocupó el cargo de Secretario técnico el Ayuntamiento de Victoria; fue asesor del director de Documentación e Información del Congreso del Estado; Jefe del Departamento Jurídico del Registro Público de la Propiedad, cuando el reynosense Ricardo Gamundi Rosas era ahí el director del R.P. y luego Director del referido Registro Público de la Propiedad.

Javier Córdoba fue Director de Seguridad Pública y Tránsito de Victoria. Ya fue Secretario del Ayuntamiento de Victoria, y actualmente es Director de Tránsito Victoria.

El abogado Javier Córdoba ya fue Encargado de Despacho de la Procuraduría, y titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Tamaulipas. Se ha desempeñado en el cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas.

En sus actividades particulares destaca haber sido Presidente de la Federación Nacional de Abogados al Servicio de México, delegación Cd. Victoria.

El abogado José Javier Córdoba tiene perfil completo para ser el nuevo Fiscal de Justicia de Tamaulipas.

PORTAL DE LIC. MARTHA OLIVIA LOPEZ, GANA PREMIO NACIONAL

En este Tiempo de Mujeres, les comparto que la investigación periodística «Tráileres trampa para migrantes», obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo 2024 en la categoría Reportaje.

Va desde este espacio felicitación a la periodista tamaulipeca Martha Olivia López Medellín, directora del portal En Un2x3, ahora marthaolivia.com.mx, pues para esta premiada investigación aportó testimonios documentados.

El reportaje premiado, en la Universidad de Guanajuato, fue una colaboración entre Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación. La Lic. Martha Olivia en su trayecto ha sido Jefa de Información tanto de Noticieros de ORT como de El Diario de Cd. Victoria. Además fue Consejera Electoral del IETAM. Felicitaciones.

PODER JUDICIAL PRESENTA REFORMA CONSTITUCIONAL

Por primera vez en casi una década, el Poder Judicial de Tamaulipas ejerció su facultad constitucional y propuso modificaciones a la Constitución local orientadas fortalecer su organización.

La magistrada presidenta del Poder Judicial, abogada Tania Contreras López dijo: «Esta reforma es el primer paso de una transformación profunda. Refleja la visión con la que asumimos la responsabilidad de conducir al Poder Judicial: una Justicia más cercana, moderna y capaz de adaptarse a los retos del siglo XXI»

EN ALTAMIRA, AVANZA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Luego de la firma del Convenio de Colaboración para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Altamira, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó los avances que el municipio ha logrado en el saneamiento de aguas.

En entrevista luego del evento, Villegas González afirmó: «Se espera llegar al 100 por ciento de saneamiento antes de concluir esta administración. Altamira es uno de los municipios más avanzados en materia de tratamiento de aguas residuales, y confiamos en que otros municipios del estado también logren importantes avances en este proceso».

Con esta acción, el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la infraestructura hídrica y la calidad de vida de los habitantes, consolidando a Altamira como un referente en la gestión de aguas residuales. NOS VEMOS.