Redacción | La Región Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal aseguraron una camioneta con reporte de robo durante labores de patrullaje en la colonia Tamaulipas, en el municipio de Nuevo Laredo.

Durante los recorridos preventivos, el personal observó una unidad cuyas características coincidían con un vehículo reportado como robado el pasado 18 de noviembre en el extranjero. Tras verificar la información en Plataforma México, se confirmó que contaba con reporte vigente.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró su compromiso de proteger el patrimonio de las y los tamaulipecos mediante acciones permanentes de vigilancia y respuesta inmediata.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇

👉 Síguenos en Facebook:

#Comparte #LaRegionTamaulipas

👉 https://laregiontam.com.mx/

👉 https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/

👉 https://www.facebook.com/BernardoDlaRosa.Noticias/