Ciudad Altamira, Tamps.- El gobierno municipal de Altamira trabaja en la evaluación técnica para la instalación de paneles solares en el Complejo Administrativo La Retama y, posteriormente, en la Presidencia Municipal, como parte de una estrategia local orientada a reducir costos operativos y acelerar la transición hacia energías limpias.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Armando Martínez Manríquez y acompañada por el regidor Félix Miguel Guillu Meraz —presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático—, ha comenzado a atraer a firmas especializadas de distintas regiones del país e incluso del extranjero, interesadas en presentar propuestas para el proyecto.

En entrevista, Guillu Meraz confirmó que proyectistas y compañías del sector ya realizan análisis preliminares dentro de las instalaciones municipales. Estos estudios incluyen estimaciones sobre el tipo y la cantidad de material requerido, la extensión del cableado y los tiempos de instalación considerando la magnitud de las áreas involucradas.

“Los contratistas se han acercado porque represento la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. Vienen a tocar puertas para contribuir con el municipio en el desarrollo del tema sustentable”, explicó el regidor.

Añadió que las empresas están evaluando no sólo la colocación de paneles, sino la posibilidad de integrar una estructura que funcione también como estacionamiento junto al complejo administrativo.

El interés empresarial ha crecido en las últimas semanas. A los equipos que actualmente realizan mediciones se suman compañías provenientes de Reynosa, Monterrey, Ciudad de México e incluso una firma de Houston que, en los primeros meses de la administración, presentó la propuesta inicial directamente al alcalde.

De acuerdo con el regidor, el proceso contempla permitir que compañías locales compitan en igualdad de condiciones para garantizar una oferta técnica y económica viable, con miras a que el proyecto quede integrado al Plan de Obra Municipal del ejercicio fiscal 2026.

Guillu Meraz precisó que el impulso del presidente municipal ha sido importante para dar prioridad a las energías limpias dentro de la agenda pública. “Es importante reconocerle esa visión. Este tipo de proyectos no sólo reducirá el gasto público, sino que también generará un beneficio ambiental significativo para la ciudad”, afirmó.

El regidor aseguró que el Ayuntamiento continuará recibiendo y evaluando propuestas durante los próximos meses, con el objetivo de consolidar una transición energética que coloque a Altamira entre los municipios pioneros de Tamaulipas en infraestructura solar aplicada a edificios públicos.