“No era obligatorio sacar convocatoria; podríamos mandar las ternas directamente, pero queremos que el proceso sea abierto, transparente y sin ningún trasfondo político”, señaló Prieto.

Redacción Patricio Lerma | La Región Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.— El Congreso del Estado presentará este lunes el borrador de la convocatoria para elegir al próximo titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, un proceso que —según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera— será completamente público, abierto y sin agendas ocultas.

Prieto informó que el documento será revisado por la Junta de Gobierno del Congreso (JUGOCOPO), y en caso de aprobarse, la convocatoria será publicada este martes, con lo cual iniciará oficialmente el procedimiento para sustituir al actual fiscal, Irving Barrios Mojica.

El legislador subrayó que, aunque no era obligatorio abrir una convocatoria, el Congreso decidió hacerlo para garantizar un proceso transparente y accesible a cualquier persona que cumpla con el perfil.

“No era obligatorio sacar convocatoria; podríamos mandar las ternas directamente, pero queremos que el proceso sea abierto, transparente y sin ningún trasfondo político”, señaló Prieto.

Explicó que los requisitos serán prácticamente los mismos que en ejercicios anteriores, pero enfatizó que la diferencia clave es que esta vez el proceso será completamente abierto al público.

“Lo que nos caracteriza en este Congreso es la transparencia total. Arrancamos con una convocatoria pública y eso ya marca una gran diferencia”, destacó.

De acuerdo con Prieto, el proceso completo —desde la publicación de la convocatoria hasta la elaboración de ternas y su votación final— tomará entre dos y tres semanas.

Al ser cuestionado sobre si ya existen perfiles definidos, el presidente de la Jucopo fue claro:

“Cualquier persona es libre de registrarse. La convocatoria es abierta y transparente. De eso se trata”.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇

👉 https://www.facebook.com/BernardoDlaRosa.Noticias/