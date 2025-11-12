Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Salud del estado lanzó un llamado a la población para que acuda a vacunarse contra el COVID-19, la influenza y el neumococo durante la temporada invernal 2025-2026.

El titular de la dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en Tamaulipas se tiene una meta de aplicación de 106 mil 964 dosis contra COVID-19, con las vacunas Pfizer y Moderna, ambas seguras y efectivas en la prevención de la enfermedad.

Asimismo, detalló que esta campaña contempla la vacunación contra influenza y neumococo, con el propósito de prevenir complicaciones respiratorias graves durante los meses fríos.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya gestionó las dosis suficientes para proteger a la población tamaulipeca, especialmente a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y asma”, señaló Hernández Navarro.

El funcionario recordó que los refuerzos deben aplicarse cada año, antes de que bajen las temperaturas, para reducir el riesgo de neumonías y otras complicaciones severas.

Las metas de vacunación para esta campaña son:

Influenza: 370,782 dosis.

COVID-19: 106,964 dosis.

Neumococo: 163,493 dosis.

Estas vacunas están destinadas principalmente a la población sin seguridad social, en coordinación con IMSS-Bienestar, y se aplicarán de manera gratuita en las unidades de salud del estado.