La morenista sostuvo que los recientes señalamientos forman parte de una campaña mediática de desprestigio impulsada por actores políticos ligados al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en respuesta a los procesos judiciales abiertos contra exfuncionarios de su administración.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Los legisladores morenistas Humberto Prieto Herrera y Úrsula Salazar Mojica rechazaron los señalamientos difundidos en algunos medios, en los que se acusa a la esposa del diputado Prieto de encabezar una supuesta “nómina oculta” dentro de la actual 66 Legislatura del Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, la diputada Salazar Mojica aclaró que durante su periodo como presidenta de la Junta de Coordinación Política en la pasada Legislatura, sí contrató por seis meses los servicios profesionales de la esposa de Prieto, bajo un proceso completamente legal y fiscalmente comprobable.

“No existe ninguna nómina oculta. Todo está timbrado fiscalmente conforme lo establece la normatividad vigente. Es falso lo que se ha querido hacer creer con información manipulada”, enfatizó.

“Como ahora están saliendo a la luz los malos manejos y la corrupción del pasado, hay quienes buscan desviar la atención atacando a esta Legislatura”, afirmó Salazar.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, calificó las acusaciones como falsas y con trasfondo político, asegurando que todo el trabajo legislativo se realiza con transparencia.

“Mi esposa trabajó de manera profesional, dentro del marco de la ley. No se le contrató por ser mi esposa, sino por su experiencia. Si hubiera algo irregular, no estaría timbrado ante el SAT”, precisó.

El legislador también señaló directamente al exgobernador Cabeza de Vaca y al dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, como responsables de orquestar los ataques mediáticos.

“Son los mismos de siempre, panistas derrotados y con miedo, que recurren a mentiras para intentar recuperar la atención”, expresó Prieto Herrera.

Ambos diputados reafirmaron que el Congreso de Tamaulipas mantiene una política de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, rechazando cualquier intento de manipular la información con fines partidistas.

