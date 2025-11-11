Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |

Ciudad Altamira, Tamps.- En medio de cuestionamientos por la calidad del reencarpetado en el Bulevar Allende, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, ordenó una revisión técnica exhaustiva para verificar el grosor real de la carpeta asfáltica y la correcta aplicación de los recursos públicos, luego de detectarse irregularidades en la supervisión del proyecto a cargo del subdirector de Obras Públicas, Ramón Pedro Regalado Martí.

Durante una entrevista concedida tras su conferencia matutina, el edil fue claro al instruir que se confirme el cumplimiento de la norma técnica, que establece un espesor mínimo de 3.5 centímetros y máximo de 5 centímetros, contrario a los 2 centímetros que vecinos y especialistas han señalado.

“No son dos centímetros. Revisen el contrato y asegúrense de que se cumpla con lo establecido. Queremos una obra de calidad, con transparencia, y no vamos a permitir desviaciones”, enfatizó Martínez Manríquez ante Ramón Pedro Regalado Martí.



El alcalde explicó que la empresa Gones (Construcciones y Proyectos Gones SA de CV) es la responsable directa del reencarpetado, una constructora que ha sido contratada también en proyectos anteriores, y que en esta ocasión ejecutó los trabajos durante la madrugada para evitar congestionamientos viales. Sin embargo, admitió que ordenó una supervisión puntual al detectarse discrepancias entre lo que dicta el contrato y lo que se aplicó en campo.

SOSPECHA DE CONFLICTO DE INTERESES

La polémica recae sobre el subdirector de Obras Públicas, Ramón Pedro Regalado Martí, quien, de acuerdo con registros públicos, figura como socio de Comercializadora de Electrónica Móvil de Tampico, S.A. de C.V. (Registro 12257) y Comercializadora e Importadora Remaar, S.A. de C.V. (Registro 14030), ambas empresas vinculadas indirectamente al ramo de la construcción y la proveeduría gubernamental.

Fuentes internas del propio Ayuntamiento confirmaron que Regalado Martí forma parte del Comité de Obras, donde se han aprobado asignaciones a empresas con vínculos personales o profesionales entre funcionarios municipales. El caso más reciente involucra al exdirector de Obras Públicas Carlos Tenorio García, hoy adscrito a la Secretaría Técnica, quien enfrenta una investigación en Contraloría por presunto conflicto de intereses. Tenorio es socio en al menos cuatro compañías dedicadas a la ingeniería y construcción, entre ellas Bright Side Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. y CAV Consorcio Constructor, S.A. de C.V.

POSIBLE INFRACCIÓN

La situación podría contravenir lo establecido en el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los servidores públicos a conducirse con legalidad, honradez y lealtad, y prohíbe que obtengan beneficios personales derivados del ejercicio de su cargo.

Asimismo, el Código de Ética del Municipio de Altamira prohíbe expresamente que los funcionarios participen en procesos donde exista un interés personal, directo o indirecto. Si se comprueba que algún servidor público intervino en la asignación o supervisión de contratos con vínculos empresariales propios o de terceros, podría configurarse una falta administrativa grave.

El alcalde Martínez Manríquez en más de una ocasión, como administrador de la hacienda pública municipal, ha sostenido que constantemente se realizan auditorías internas sobre los contratos y procesos de supervisión. También, ha sostenido que no van a tolerar irregularidades ni favoritismos. Porque si alguien ha actuado fuera de la ley, será sancionado.

De confirmarse un manejo indebido de recursos o un conflicto de interés, fuentes cercanas al Ayuntamiento no descartan sanciones administrativas e incluso la remoción de funcionarios involucrados.