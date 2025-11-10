Redacción | La Región Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal repelieron una agresión armada en la brecha TAM–Santo Domingo, logrando reducir a cinco presuntos atacantes y asegurar un arsenal, equipo táctico y una camioneta con reporte de robo en el extranjero.

Durante los recorridos de vigilancia, los agentes detectaron una camioneta GMC Sierra, cuyos ocupantes abrieron fuego al notar su presencia. Los efectivos respondieron conforme a los protocolos de uso proporcional de la fuerza, iniciando una persecución que culminó cuando los agresores chocaron contra un poste de luz.

En el sitio se logró la detención de cinco personas, entre ellas una mujer, todas con vestimenta táctica y chalecos balísticos.

Asegurado en el operativo:

Seis armas largas calibre .223

39 cargadores con cartuchos del mismo calibre

Cuatro equipos de radiocomunicación

Cuatro chalecos tácticos con placas balísticas

Una cubeta con 40 ponchallantas

Una camioneta GMC Sierra con reporte de robo en el extranjero

Una patrulla resultó con daños menores por impacto de bala, sin que se reportaran lesionados entre el personal.

El área fue acordonada y se solicitó apoyo de la CFE y cuerpos de emergencia, ya que el vehículo quedó entre cables de alta tensión.

Todo lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Este operativo forma parte de las estrategias de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para reforzar la vigilancia y combatir la operación de grupos armados en zonas rurales.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇

👉 https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/