Tampico, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la atención integral a la problemática de los socavones en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, se llevó a cabo una reunión de coordinación encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, acompañado por el gerente general de Comapa Sur, Francisco González Casanova, y los alcaldes de Tampico, Mónica Villarreal, y de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, así como representantes de las fuerzas armadas y del sector industrial.

Durante el encuentro, que obedece a los trabajos de coordinación instruidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se destacó que la aparición de socavones es consecuencia del abandono histórico de la red hidrosanitaria durante más de cinco décadas, y que su atención requiere esfuerzos conjuntos y sostenidos entre los tres órdenes de gobierno.

El gerente general de Comapa Sur, Francisco González, subrayó que los avances logrados han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y a la supervisión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

“Con el apoyo del Gobierno del Estado seguiremos adelante, fortaleciendo la infraestructura y mejorando los servicios que benefician directamente a la población”, enfatizó González.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, destacó la importancia de mantener una coordinación auténtica y estrecha entre los distintos niveles de gobierno, con la voz de la ciudadanía siempre en el centro.

“A partir de hoy, esta colaboración continuará fortaleciéndose, consolidando un trabajo conjunto en beneficio de todos los habitantes de la zona conurbada”, señaló.

Raúl Quiroga Álvarez explicó que los eventos extraordinarios de sequía y exceso de agua durante los ultimos dos años han provocado alteraciones en el manto freático, lo que, sumado a los suelos arenosos de la región, favorece la aparición de socavones.

Actualmente, Comapa Sur brinda servicio a más de 700 mil usuarios, y se han atendido 131 puntos afectados, con otros 100 en proceso de atención. González Casanova precisó que se cuenta con material suficiente para la repavimentación de las zonas intervenidas, y que cada reparación de socavón representa una inversión promedio de más de tres millones de pesos.

“Desde 2023 hemos dejado atrás la práctica de parchar fugas aisladas. Ahora sustituimos tramos completos de tubería, modernizando la red y garantizando soluciones de largo plazo”, puntualizó González.

Asimismo, se anunció el proyecto de pozos de observación en Tampico, que permitirá monitorear el comportamiento del manto freático y tomar decisiones técnicas informadas ante este fenómeno inédito en el sur de Tamaulipas.

“Nos hemos propuesto vigilar el manto freático para actuar con base en información precisa. Gracias al esfuerzo conjunto y al cumplimiento ciudadano en el pago del servicio, hemos logrado atender de manera oportuna los socavones, fugas y fortalecer la red hidráulica”, concluyó Quiroga Álvarez.