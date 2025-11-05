Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.– El diputado local por Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, informó que el Congreso de Tamaulipas respaldará las gestiones para fortalecer la inversión pública en el proyecto del puerto del norte de Matamoros, considerado una de las obras estratégicas para el crecimiento económico y energético del estado.

El legislador señaló que el presupuesto estatal para el ejercicio 2026 continúa en proceso de integración, y que en los próximos días se definirá el monto total junto con la Secretaría de Finanzas, encabezada recientemente por Carlos Irán Ramírez González.

Adelantó que se prevé un incremento de entre 5 y 6 por ciento en comparación con el año anterior, en concordancia con los índices inflacionarios. “El propósito es asegurar recursos suficientes para las áreas prioritarias que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya”, indicó.

Respecto al puerto del norte, Vargas Fernández explicó que se analizan mecanismos de financiamiento mixtos para detonar infraestructura carretera, gasífera y logística que consoliden su desarrollo. “Desde el Congreso estaremos impulsando la inversión pública y acompañando al Ejecutivo estatal en este proyecto que traerá beneficios a todo el norte del estado”, subrayó.

El diputado morenista destacó que la ubicación estratégica de Matamoros, cercana a la frontera y al Golfo de México, convierte al puerto en un punto clave para la atracción de capital extranjero y el fortalecimiento del comercio bajo el marco del T-MEC.

