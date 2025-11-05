Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.– La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas analiza diversas denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud y en los Servicios de Salud de Tamaulipas, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, informó que las investigaciones se originaron a partir de una solicitud formal de la Comisión Especial de Salud del Congreso del Estado, luego de que las autoridades sanitarias presentaran denuncias sobre operaciones realizadas con dos proveedores durante ese periodo.

“Estamos revisando ocho operaciones contenidas en dos expedientes específicos, con un monto de alrededor de 4 millones de pesos, que caen dentro de nuestra competencia estatal”, explicó el auditor.

Agregó que el resto del monto señalado —superior a 190 millones de pesos— corresponde a recursos de carácter federal, por lo que será la Federación la encargada de atender las posibles irregularidades.

Noriega Orozco precisó que, por ahora, no se han determinado responsabilidades de servidores públicos, ya que el proceso continúa en etapa de revisión. “Estamos cuidando el debido proceso y la integridad de los expedientes antes de emitir conclusiones”, dijo.

El titular de la ASE adelantó que en los próximos días se presentará un informe específico ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, donde se detallarán los resultados preliminares de la investigación.

Finalmente, recordó que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas permite reabrir cuentas públicas de años anteriores siempre que existan denuncias documentadas. “Mientras haya denuncias con elementos, no hay límite temporal para revisar”, puntualizó.

