Por Patricio Lerma | Reportero

SOTO LA MARINA, Tamaulipas.— ¡Tremendo susto! La alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, salió de milagro sin un rasguño tras un brutal accidente carretero ocurrido la mañana de este miércoles, cuando la camioneta en la que viajaba fue impactada violentamente.

Todo sucedió sobre el icónico puente del río Soto la Marina.

Fuentes en el lugar confirmaron que la presidenta municipal viajaba en su Suburban oficial sobre la carretera intercostera, en dirección de norte a sur. De la nada, una camioneta pickup, perteneciente a una empresa del estado de Veracruz, invadió el carril contrario y se estrelló de forma lateral contra el vehículo de la alcaldesa.

El impacto fue tan fuerte que la Suburban oficial dio un giro de 180 grados sobre el asfalto, quedando en sentido completamente opuesto al que circulaba. ¡Una escena de película!

Pese a lo aparatoso del percance, que pudo terminar en tragedia, los servicios de emergencia confirmaron que no hubo lesionados de gravedad.

Tanto la alcaldesa Jiménez Vázquez como su chofer fueron valorados en el lugar y se reportan estables y fuera de peligro. Sorprendentemente, el conductor de la pickup veracruzana que presuntamente ocasionó el choque también resultó ileso.

El tráfico en la zona se vio afectado mientras elementos de la Guardia Nacional (División Caminos) llegaban al sitio para levantar el peritaje. Las autoridades ya investigan a fondo para determinar las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades.