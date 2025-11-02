Redacción | La Región Tamaulipas

#Uruapan, #Michoacán.– En medio de una profunda tristeza e indignación, cientos de personas acompañaron este domingo el sepelio del alcalde independiente Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado a balazos la noche del sábado en la plaza principal de Uruapan, mientras participaba en el tradicional Festival de las Velas.

Durante el cortejo fúnebre y el homenaje de cuerpo presente en la Pérgola Municipal, sitio donde ocurrió el ataque, familiares, amigos y ciudadanos reclamaron al Gobierno Federal y al Gobierno de Michoacán por la falta de respuesta ante los llamados de auxilio que el edil realizó en múltiples ocasiones.

Manzo había solicitado públicamente el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para frenar la violencia generada por los grupos del crimen organizado que operan en la región. Sin embargo, los elementos federales fueron retirados semanas atrás, dejando vulnerable al municipio.

Entre lágrimas, los habitantes de Uruapan exigieron justicia y el fin de la impunidad. Durante la ceremonia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue abucheado por los asistentes, quienes reprocharon la indiferencia del Estado ante la escalada de violencia.

Carlos Manzo, conocido cariñosamente como “El del Sombrero”, buscó la paz y el bienestar de su pueblo. Hoy, su muerte se convierte en símbolo del abandono que enfrentan los municipios dominados por el miedo y la delincuencia.

La población pide que este crimen no quede impune y que el sacrificio del alcalde sirva para exigir un cambio real en la política de seguridad nacional.

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇