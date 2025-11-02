Cd. Victoria, 1 de noviembre 2025. – Con altares, catrinas vivientes y recorrido Ecos de la Historia dentro del antiguo panteón del Cero Morelos, el Gobierno de Victoria celebró el festival “La Muerte Nuestra Tradición Viva 2025”.

La tradicional festividad estuvo encabezada por el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Lucy de Gattás, y conto la participación de instituciones educativas, artistas de estudios y grupos de danza de Casa de la Cultura.

“Aquí, en Victoria, estamos decididos a mantener viva esta tradición, también es un buen momento para honrar la memoria de las y los victorenses que a través del tiempo ayudaron a forjar esta gran Capital” expresó Gattás Báez.

El colorido evento, organizado a través de la Secretaría de Bienestar Social, reunió a niños, jóvenes y adultos que disfrutaron del arte, actividades culturales, gastronomía y productos de emprendedores locales.

El festival, concluyó con la premiación del concurso de catrinas y altares de muertos, en el que participaron integrantes del Cabildo del Victoria, jueces y representantes de instituciones educativas.