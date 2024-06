«Qué exista una queja no quiere decir que haya una mala práctica se tiene que iniciar el expediente revisar y buscar la conciliación», señaló.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La comisión de arbitraje médico en el estado de Tamaulipas ha recibido un promedio de 70 quejas de pacientes inconformes con procedimientos.

De estas quejas la mayoría son por arreglos dentales o procedimientos de medicina estética señaló el comisionado estatal doctor Martín Tofic Salum Fares, que agregó no siempre es mala praxis, sólo desacuerdos.

«Principalmente son intervenciones dentales la gente platica que no quedó bien, otro es de medicina estética donde la gente no queda conforme con el resultado que se le prometió».

Explicó además que el menor escala las quejas de los tamaulipecos en cuestión de intervención médica se basan en intervenciones de traumatología.

«Qué exista una queja no quiere decir que haya una mala práctica se tiene que iniciar el expediente revisar y buscar la conciliación», señaló.

Hay un promedio de 70 quejas que se han interpuesto ante la comisión de arbitraje médico en el estado de Tamaulipas, de las cuales 13 ya tienen un procedimiento de atención y 11 un acuerdo entre médicos y pacientes.

«La mayoría son asesorías especializadas y gestiones inmediatas y de estas que menciono 13 ya se han convertido en queja de esas 13 quejas 11 ya las tenemos totalmente resueltas y dos más están en proceso», dijo.