«Lo estamos analizando primero que nada tengo que terminar mi labor aquí en el congreso del estado y seguir presentando iniciativas», señaló.

Por Miriam Vallejano|Repotera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada priista Alejandra Cárdenas Castillejos señaló que mantendrá el seguimiento a la denuncia interpuesta ante la fiscalía especializada en delitos electorales de Tamaulipas

Esto luego de que detectaron la quema de boletas correspondientes al distrito 14, agregando que prácticamente tienen perdidos 4 mil votos que no cuadran con las cifras que ellos ya cruzaron en sus informes y resultados preliminares.

«La semana pasada presenté una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales por una quema de boletas que detectamos del distrito, específicamente eran de la diputación local y también vimos muchas irregularidades. Hemos estado haciendo un análisis en los días pasados donde prácticamente nos faltan 4000 boletas que hemos detectado y cruzado con los números», dijo.

La próxima legislatura tamaulipeca tendrá solamente un representante del Partido Revolucionario Institucional, uno menos que durante la presente legislatura en donde Alejandra Cárdenas junto con su compañero Edgar melen fueron los representantes del pri en el congreso local.

Cárdenas Castillejos resultó con poco más de 30 mil votos en lo correspondiente a su distrito sin embargo a esta elección no fue buena para el partido por lo que no ha descartado ser aspirante a la presidencia estatal del PRI.

