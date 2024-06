Héctor Joel Villegas secretario de gobierno en el estado habría declarado anteriormente y con los intentos de incremento por parte de los concesionarios que el aumento al pasaje estaba en análisis por parte del gobierno estatal.

Tampico, Tamaulipas .- De manera arbitraria miles de usuarios de transporte público este día pagaron $2 más pues concesionarios del mismo aplicaron un incremento que hasta el momento no es autorizado por la Secretaría de gobierno de Tamaulipas.

«Nos están cobrando 11 pesos porque dicen que ya no les sale, pero ni avisaron, mucha gente solo trae sus 9 pesos», señaló una usuaria.

El ajuste a la tarifa fue de 9 a $11 y de 6 a $9 para estudiantes y adultos mayores, lo que lo que representa un golpe a la economía de las familias del sur del estado.

Si bien es cierto algunos grupos de concesionarios se han manifestado a favor de este incremento por el ajuste al precio de las gasolinas que se está realizando desde hace algunos meses, el aumento se está aplicando de manera irregular.

Hace algunas meses en la capital de Tamaulipas Ciudad Victoria, también se intentó realizar este sorpresivo incremento y la actuación inmediata de las autoridades provocó que se cancelara el aumento al pasaje y las unidades que fueron sorprendidas realizando este cobro quedaron fuera de circulación.

Por parte de Transporte Público se espera una actuación inmediata ante estos hechos ya que el aumento a la tarifa de transporte público en Tamaulipas no ha sido autorizado.

Héctor Joel Villegas secretario de gobierno en el estado habría declarado anteriormente y con los intentos de incremento por parte de los concesionarios que el aumento al pasaje estaba en análisis por parte del gobierno estatal.