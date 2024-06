La portavoz de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, habría informado que son aquellos planteles educativos en donde existan fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que no garantiza una adecuada ventilación para alumnos maestros y personal administrativo así como aquellas que no cuenten con agua potable.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de educación en Tamaulipas Lucia y me Castillo pastor señaló que se están programando algunos ajustes para la finalización del ciclo escolar y que ante esta ola de calor eviten exponer la integridad física de las comunidades escolares.

actualmente dijo la funcionaria estatal aquellas escuelas que no cuentan con la infraestructura adecuada están tomando clases a distancia o en línea dependiendo de las condiciones tecnológicas de la ubicación

«Hemos tenido reuniones y además comunicación con la estructura para fortalecer las disposiciones preventivas y siguiendo algunas recomendaciones que nos ha hecho la Secretaría de Salud, estamos monitoreando aquellas escuelas que por las condiciones de infraestructura han tenido que planear algunas actividades a distancia o en línea», señaló.

La portavoz de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, habría informado que son aquellos planteles educativos en donde existan fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que no garantiza una adecuada ventilación para alumnos maestros y personal administrativo así como aquellas que no cuenten con agua potable.

«El ciclo escolar está corriendo como corresponde esta semana les informé que estamos desarrollando una actividad vinculada a una evaluación que nos permite fortalecer las estrategias pedagógicas y garantizar la incorporación de los aprendizajes fundamentales en las escuelas», señaló.

No descartó que para la finalización del ciclo escolar se hagan ajustes generales en todos los planteles educativos del estado y dijo este tema se encuentra en evaluación constante.