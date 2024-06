Además confirmó que del caso del homicidio del alcalde con licencia y aspirante a la reelección de Ciudad Mante Noé Ramos, se robustece la hipótesis de que el presunto autor material es el único involucrado en el crimen.

«Podemos señalar que se fortalece la hipótesis de que al momento nada más hay una persona

Por Mirian Vallejano|Reportera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los homicidios y agresiones que ocurrieron en Tamaulipas durante los tiempos electorales se encuentran en etapa procesal y bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia, así lo dio a conocer el fiscal de Tamaulipas Irving barrios Mojica.

Hay carpetas de investigación por el homicidio del panista Noé Ramos en Ciudad Mante, abanderado de la alianza Fuerza y Corazón por México para la reelección, el homicidio de un coordinador panista en la campaña a la presidencia municipal de Padilla y el ataque al equipo de movimiento ciudadano en Jiménez y en donde murió un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraba asignado como custodio.

«De los tres casos se hicieron las carpetas de investigación se realizaron Las investigaciones correspondientes y están en su etapa procesal», señaló el funcionario estatal.

Además confirmó que del caso del homicidio del alcalde con licencia y aspirante a la reelección de Ciudad Mante Noé Ramos, se robustece la hipótesis de que el presunto autor material es el único involucrado en el crimen.

«Podemos señalar que se fortalece la hipótesis de que al momento nada más hay una persona

qué es el autor material y no hay ninguna otra persona en ningún otro grado de participación no podemos decir que así sea pero se está fortaleciendo».

Dentro del análisis de la información que se tiene de este caso si se puede considerar otro elemento probatorio que fortalezca otras líneas de investigación se dará a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia, añadió.

Detallando además que solamente del primer caso se tiene detenido el presunto autor material mientras que de los otros dos situaciones lamentable es ocurridas durante el período electoral en Tamaulipas se mantiene las indagatorias para poder dar con el presunto o los presuntos responsables de los hechos.

«Podemos señalar que del caso de Ciudad Mante se fortalece la hipótesis de que en el caso del Mante, nada más hay una persona que es el autor material y no hay ninguna otra persona y ningún otro grado de participación no podemos asegurar que así sea pero se está fortaleciendo», dijo.