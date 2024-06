Al no aceptar la determinación de su partido (Morena) de no lanzarlo de nueva cuenta en la elección municipal, hizo berrinche y se fue por la vía libre, haciendo un uso inadecuado de los recursos municipales ya que en campaña hubo gastos estratosféricos buscando comprar el voto.

Soto La Marina, Tamaulipas.- La candidata Glinnys Georgina Jiménez Vázquez, representante de Morena y sus aliados, logró sacar de la presidencia municipal en Soto la Marina a Luis Antonio Medina Jasso, alcalde que buscaba la reelección por la vía independiente.

La licenciada Glynnis Jiménez Vázquez candidata a la alcaldía de Soto la Marina de Coalición Juntos Haremos Historia (MORENA-PT-PVEM) logra un triunfo con una votación de 6,349 porcentaje de 49.4855%, dejando en segundo lugar al candidato independiente Toño Medina obtuvo 5,695 votos y un porcentaje de 44.3881%

En tercer lugar la candidato de PAN-PRI María del Carmen Rivera Ordoñez Obtiene una votación de 261 y un porcentaje de 2.0342%



Toño Medina se resistía a dejar el mandato que mantiene desde hace 3 años en este municipio y que en el que logró integrar a numerosos miembros de su familia al servicio público, situación que fue duramente criticada por el pueblo de Soto la Marina .

Al no aceptar la determinación de su partido (Morena) de no lanzarlo de nueva cuenta en la elección municipal, hizo berrinche y se fue por la vía libre, haciendo un uso inadecuado de los recursos municipales ya que en campaña hubo gastos estratosféricos buscando comprar el voto de quienes ya estaban cansados de su gobierno.

Toño Medina dejó como alcalde suplente durante los 49 días de campaña a su hermano Habiel Guadalupe Medina Jasso y ambos son hijos del ex alcalde Ariel Medina Flores que ya estuvo preso por los presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.

La señora Irma Jasso es la directora del DIF municipal y mamá de Toño Medina y también hubo acusaciones sobre ella y toda la familia de la dispersión exagerada de recursos del erario público hacia la campaña para mantenerse en el poder.