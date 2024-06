La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de morena, Yuriria Iturbe Vázquez, expresó que aquí el pueblo manda y le puso un alto y mandó al basurero de la historia a la oposición: “Hemos ganado. Tamaulipas es territorio morena y demostró que quiere seguir por el camino de la transformación”.

Informó que en Tamaulipas ganó con una amplia ventaja la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así lo señalan «nuestras encuestas de salida y los reportes de nuestros representantes en las casillas».

Aseveró que la fórmula al Senado también obtuvo el triunfo y con alegría afirmó que se ganaron todas las diputaciones federales; “me llena de orgullo informar que ganamos la mayoría de los distritos locales del estado, lo que nos otorga mayoría en el Congreso de Tamaulipas y por supuesto que ganamos la mayoría de las alcaldías”, expresó Iturbe Vázquez en su mensaje al pueblo de Tamaulipas.

Desde la emblemática Plaza Juárez en la capital de Tamaulipas, la presidenta de morena reconoció al líder moral de este Movimiento de Regeneración Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo «cumplió con los principios y la esencia misma de morena: no mentir, no robar y no traicionar y que nos dio las bases de esta transformación que continuará la doctora Claudia Sheinbaum».

Asimismo, reconoció a todas y todos los militantes y simpatizantes de morena, el PT y del Partido Verde Ecologista: «nuestros aliados en esta coalición Sigamos Haciendo Historia en esta campaña en la que todos trabajamos incansablemente para construir este triunfo».

“Mi reconocimiento para nuestras candidatas y candidatos, a todos los integrantes de los comités de defensa de la 4T, y por supuesto a las y los representantes de casilla por su trabajo y la defensa de nuestros votos”, dijo.

Especial mención fue sin duda para el pueblo de Tamaulipas por la civilidad mostrada en este ejercicio, “por supuesto, nuestro reconocimiento a nuestro gobernador y a todas las autoridades que trabajaron para garantizar que tuviéramos una elección en paz y ordenada’.

Finalmente cabe mencionar que estuvieron presentes también Olga Sosa, Lalo Gattás, Blanca Anzaldúa, Katalyna Méndez, Pepe Braña, Marco Batarse Ferrel, Rómulo Pérez, Sergio Martínez Huerta y Junior Gattás, entre otros.