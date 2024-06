*- Personas anónimas están difundiendo el miedo a las personas que simpatizan con el Glynnis Jiménez, quien se ha convertido en la favorita para que gane las elecciones, el pueblo esta muy unido a favor de la candidata del morena-PT-PT-VEM

Redacción|La Región Tamaulipas

Soto la Marina,Tamaulipas.- Ciudadanos de Soto la Marina están muy unidos para defender el voto, y evitar que persona ajeas a procesos electorales venga a intimidar a la población para que la el ciudadano no salga a votar, esto después del fuerte rumor en redes sociales de que por presuntas órdenes del Cesar Verastegui entraría hoy por la noche un grupo de personas procedentes de Mante para entrar a intimidar y hostigar a los seguidores de la candidata coalición juntos haremos historia (morena-pt-pes) quien lleva una gran ventaja, pero eso no será ya que pueblo está muy unido para defender el voto a favor de la candidata de coalición juntos haremos historia Glynnis Jiménez, advirtieron ciudadanos.

A un día de la elección, el rumor de intimidación a los marsoteños se está haciendo por redes sociales, para que la gente que simpatiza con morena y el Verde Ecologista no salgan a votar, pero la gente está muy consciente de son intimidación para que no salgan a votar, la gente está muy unidad, y no permitirá esta clase de mañanas que haces personas ligadas al candidato independiente.

No es la primera vez que El Cesar Verastegui “El truko” es señalado por enemigos políticos de hacer este tipo de campañas de intimidación, esto lo ha hecho en anteriores elecciones para que la gente no salga a votar o pedirles que voten por el pan, en este caso están pidiendo votar por el independiente que está perdido ya que la población ya no quiere a este tipo de personas en cargos públicos, pues solo han saqueado las arcas municipales y el pueblo se queda sin apoyos y obras sociales.

Como se recordara Cesar Verastegui El Truko, es candidato propietario a diputado federal del PAN por el principio de representación proporcional, y es el que está presuntamente mandando a gente a Soto la Marina para intimidar a la población, pero la gente está muy unidad para defender el voto ciudadano a favor de la cuarta trasformación.