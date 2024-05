San Fernando, Tamaulipas.- Trabajadores del Centro de Manejo de Líquidos de la empresa Ihsa ( Iberoamericana de Hidrocarburos S.A de C.V.) en San Fernando bloquearon el acceso a la empresa en protesta por el pago de utilidades. Apenas les otorgaron el 10 por ciento de lo que recibieron el año pasado.

«Estamos aquí porque estamos inconformes por lo del reparto de utilidades en este año y no se nos dió explicación. No se nos hace justo y nos dieron solamente el 10% de lo que nos dieron el año pasado». explicaron.

Personal de la empresa ubicada en la carretera a La laguna acudió al punto del conflicto para dialogar con los manifestantes que con carros, camionetas y carros no permitían el acceso a la empresa.

La entrada al Centro del Manejo de líquido se encuentra cerrado desde las 6:30 de la mañana cuando se supone deberían de haber entrado a trabajar cientos de empleados de varias empresas de Ihsa en este municipio fronterizo, sin embargo el desacuerdo que mostraron los afectados fue por el pago de las utilidades que fue mínimo, por lo que determinaron tomar estas acciones para presionar a la empresa y que mejore la dispersión del recurso económico.

Algunos de los quejosos expresaron además que pese a que la empresa ha estado recortando personal y que debería de incrementarse el monto del tema de las utilidades en este año lo sorprendieron con apenas una décima parte de lo que les entregaron en el mismo periodo trabajado durante el año pasado.

Asímismo dieron a conocer qué esperan que a la brevedad se puede llegar a un acuerdo con el pago de utilidades que en México tiene como vigencia el 31 de mayo para hacer efectivo el recurso a los trabajadores que tienen más de un año trabajando en las empresas.