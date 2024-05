*MORENA presenta ante el IETAM la denuncia por el acto político disfrazado de festejo a los maestros: En pleno cierre de campaña el Gobierno de El Mante regalará tres autos y premios por casi 2 millones de peso

El Partido MORENA denunció ante el IETAM al Ayuntamiento de El Mante, por violar la ley electoral y realizar actos proselitistas disfrazados de festejo magisterial.

Señaló que el gobierno panista de El Mante a cargo del alcalde Sergio Fernández, pretende realizar un festejo a los maestros en pleno cierre del proselitismo, y regalarle premios por hasta 1 millón 800 mil pesos, incluidos tres vehículos nuevos.

Andrés García Repper, representante de MORENA ante el IETAM, denunció está situación ante medios de comunicación.

«El Ayuntamiento de El Mante quiere utilizar a los maestros para disfrazar un cierre de campaña, este día 29 de mayo, justo cuando terminan las campañas», dijo.

Explicó que en el evento, a los maestros les van a rifar vehículos y electrodomésticos, lo cual va contra la ley.

«Presentaremos en unos momentos una denuncia ante el IETAM, para que se tomen medidas cautelares y se les ordene cancelar ese evento, número uno porque el Ayuntamiento no puede estar haciendo propaganda gubernamental durante la campaña, número dos porque no se pueden estar utilizando recursos públicos de esta forma y tres porque sencillamente es una simulación, no es un festejo, es un acto de campaña», dijo.

Aseguró que los panistas siguen recurriendo al fraude y la simulación, lo cual MORENA no lo va a permitir y denunciará incluso ante el INE conductas como las del ayuntamiento del Mante.