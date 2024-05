A la zona industrial de Altamira, se les suministraban 600 litros de agua por segundo, bajando el suministro de 300, a 250 y finalmente se cancelará el suministro hasta nuevo aviso.

Altamira, Tamaulipas.- La Comisión Municipal de Agua Potable en Altamira suspende el flujo de agua a las 74 empresas del corredor industrial, por no tener ya la capacidad de suministro, señalando Omar González Leines.

«Que ya no tenemos en este momento al dia de hoy la capacidad de estarles enviando el agua que ellos requieren» informó.

Dijo además que solamente se suministrará agua a la subestación de la CFE para que no halla falla en el suministro del vital líquido.

«Creemos que ahorita debemos de tomar la decisión de priorizar al sector público urbano», señaló.

Lo anterior con el objetivo de dar prioridad a las familias que padecen por el crítico nivel que presenta el sistema lagunario de la región.

A la zona industrial de Altamira, se les suministraban 600 litros de agua por segundo, bajando el suministro de 300, a 250 y finalmente se cancelará el suministro hasta nuevo aviso.

En rueda de prensa la autoridad confirmó que la restricción hacia el sector industrial era inevitable y se girará un documento a cada representante de las empresas que operan en el corredor industrial de Altamira para que se preparen y tomen las medidas pertinentes.