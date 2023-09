José Pafleau Cárdenas, estudiante del noveno cuatrimestre de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), desarrolló una línea de prendas, compuesta de tres conjuntos, para los bartenders que colaboran en la Tequilera Trujillo.

El alumno las diseñó para apoyar la imagen de las exposiciones y eventos en los que participa la tequilera; esta línea está compuesta por prendas como chalecos, mandiles, camisas y corbatas.

“La carrera te obliga a trabajar y crear esta clase de ideas para un negocio, también para desarrollar tu marca y presentar tus diseños en una pasarela; por eso escogí a la UAG, por el enfoque empresarial que ofrece en la formación de sus estudiantes. Aquí te inspiran a ser un profesionista, con conferencias que traen expertos, empresarios, que comparten su experiencia y esto me ayudó, te inspira a aterrizar tus ideas”, compartió.

Para lograr la colaboración con la tequilera, tuvo que tocar la puerta a más de 20 empresas que le dijeron “no”, y es algo normal, apuntó, ya que es muy posible que no se concreten oportunidades para un estudiante.

“Busqué y llegué a la tequilera, quería vender la colección antes de hacerla, porque uno de los problemas o errores más comunes es que se crea la colección antes de venderla y muchas prendas se quedan en el mostrador, porta traje o guardadas”, explicó.

José Pafleau se inspiró en crear una imagen única y corporativa aterrizada a la empresa jalisciense, que fuera diferente a otras, por lo que conoció a colaboradores y habló con los directivos porque deseaba entender la esencia de la marca y esto lo “imprimió” en todo, desde las abotonaduras hasta el corte.

Tardó cuatro meses en el desarrollo de la idea hasta la entrega que mostró en una pasarela. A la empresa le gustaron tanto sus diseños que dio a conocer que seguirá su colaboración con esta firma, como un asesor de imagen en la vestimenta de sus bartenders e involucrándose en otras actividades dedicadas a la identidad corporativa de las empresas.



Quiere ser un maestro sastre

Al alumno le gusta mucho el diseño de la ropa de hombre, en especial los chalecos, prenda en la que se especializa; y es que, desea que vuelva a ser una básica en el armario del caballero.

“La ropa empodera a las personas; desde pequeño me gusta la sastrería, me apasiona y es que la gente cambia, se empodera a través de su ropa y quiero eso para la gente”, dijo.

A sus 23 años, nacido en Guadalajara, se considera un aprendiz de sastre, un profesional y maestro en la confección de ropa para hombres.

“Te van a decir que no y es normal. No trates de abarcar mucho, concéntrate, especialízate, mantente simple y sencillo cuando empieces en cualquier cosa que realices”, aconsejó.

Cosas que lo inspiran y que ocupan su tiempo son la lectura de biografías, empresas, negocios y ver Ted Talks; a su vez, opina que todo lo que un experto tiene para decir debería ser escuchado.

La colaboración del estudiante dio fruto a una alianza entre la UAG y la tequilera, expuso, lo que ha permitido, que se hagan diversas actividades educativas y de formación entre ambas organizaciones.