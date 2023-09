En conmemoración del 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas, es momento de reflexionar sobre qué tanta empatía tenemos como sociedad en nuestras labores diarias.

De acuerdo con la Federación Mundial de Sordos, alrededor del mundo hay 72 millones de personas sordas, de las que 2.3 millones residen en México. En Jalisco hay 90 mil, las cuales muchas veces no logran ejercer sus derechos humanos y se ven apartados de la sociedad.

Por ejemplo, el derecho a la salud. Son varios los testimonios de médicos que no logran desempeñar su labor correctamente, ya que no existe una comunicación plena con el paciente. Es frustrante para ambas partes.

En todos los ámbitos es fundamental el desarrollo de la lengua de señas. Otro ejemplo asombroso es la iniciativa de varios artistas al incluir intérpretes de lengua de señas, demostrando que la música puede sentirse de otras formas.



Como sociedad, debemos empezar a considerar que necesitamos una equiparación de oportunidades y esto inicia en la educación.

Un ejemplo de ello es que en la Universidad Autónoma de Guadalajara se desarrolló una iniciativa estudiantil social.

“En Señas” es un club estudiantil, dedicado a la promoción de la lengua de señas mexicana.

Con múltiples actividades para el desarrollo y concientización de la comunidad sobre la importancia de la lengua de señas en nuestras áreas de estudio y vida diaria.

a incorporación a la sociedad de las personas sordas no es algo que podamos seguir aplazando. ¡Aprende la Lengua de Señas Mexicana!