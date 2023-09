Por: Carlos Martínez Leal

“Cuando nací, pobreza, me seguiste…

… Pobreza, me seguiste

por los cuarteles y los hospitales,

por la paz y la guerra.

Cuando enfermé tocaron a la puerta: no era el doctor, entraba otra vez la pobreza”

Del gran poeta chileno, Pablo Neruda, la poesía Oda a la pobreza, es más bien, una Oda a “la lucha contra la pobreza”, principal problema de nuestro país. Pues de 130 millones de mexicanos, más de 100 millones viven en la pobreza, (Julio Boltvinick). A pesar de que somos la catorceava economía del mundo. Y el séptimo país entre los principales productores de automóviles del mundo.

Sin embargo, el gobierno dice que los pobres en el país eran, o pasaron después de la pandemia del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, de 51.7 millones a 55.7 millones, es decir acepta que hubo en estos años 2018, al 2022, un incremento de más de 4 millones de pobres en el país. Lo dicen sus instituciones creadas exprofeso para monitorear, medir y proponer soluciones a la pobreza: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Esta controversia en los números de pobres en el país, en nuestro estado se refleja en los diarios y en los análisis de especialistas, pero el obrero, el campesino, el ama de casa lo vive en carne propia. Veamos.

“… Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en Tamaulipas se incrementaron las carencias sociales entre las familias, derivado de la crisis económica, pérdida de empleos y fallecimientos de familiares, generando 173 mil nuevos pobres en el estado… De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023 de la Secretaría de Bienestar de la federación, la cifra de pobres en el estado incrementó del 34.9% en el 2019 a 35.8% a principios de 2023”- Actualmente se tiene registro de 1 millón 339 mil 800 personas en situación de pobreza en Tamaulipas, divididos en 1 millón 197 mil 300 con pobreza moderada y 142 mil 800 personas que padecen pobreza extrema… “Christian Rivera, 9 de febrero 2023, ELMAÑANA.COM”.

Un mes después “…La Secretaria de Bienestar Social, Verónica Aguirre de los Santos, destacó que del 2016 – 2020, la pobreza en el estado aumentó de 32.2 al 34.9%…” Explico que las tres últimas mediciones de CONEVAL, Tamaulipas ha estado en esa circunstancia. “Somos el estado que más porcentaje de pobreza presenta en la franja fronteriza…” “destacó en la glosa del primer informe del Gobernador…” Informó en su nota el periodista Antonio Hernández, el 28 de marzo de 2023, en el periódico MILENIO.

Seis meses después… “El CONEVAL dio a conocer los resultados de la pobreza en México al año 2022. 5.8 millones dejaron esa condición. “…Sin embargo el desempeño de aquellos indicadores que sirven de base para la estimación de la pobreza: el 39.1% carece de acceso a los servicios de salud, 50.2%, a la seguridad social, 18.2% a la alimentación nutritiva y de calidad.

“…En el caso de Tamaulipas el informe del CONEVAL al año 2022, también reporta una reducción en los niveles de pobreza, al pasar de 32.0% en 2016 a 26.8% en 2022. Pero el 39.4% tiene carencia a la seguridad social, 27.9% carece de acceso a los servicios de salud, 16.19% tiene rezago educativo, 12. 1% padece al acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Mientras que 37.5% tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza y 8% tiene un ingreso inferior a esta línea”. ELSOLDETAMPICO.COM.

El analista económico y catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Jorge Alfredo Lerma Mejía, argumenta que “…En Tamaulipas creció la desigualdad social, afirmando que las cifras que maneja el CONEVAL son contradictorias; pues la pobreza extrema y desigualdad social alcanzaron en los últimos cinco años niveles difíciles de abatir en el corto plazo, derivados de políticas que no generan riqueza, tampoco mejoran la salud y propician la deserción escolar…”

“…La pobreza genérica disminuyó de acuerdo al estudio realizado hasta el 2022, -por un momento en lo económico- debido a las Transferencias Monetarias Directas, que no es un ingreso productivo y desafortunadamente no generan riqueza”. “…La pobreza y la desigualdad han sido generados por otros factores: el acceso a la salud pública, donde cada vez más personas no tienen acceso a ello, a pesar de no tener seguridad social (atención) en instituciones como el IMSS o el ISSSTE. Se desapareció el Seguro Popular, luego el INSABI y se creó el IMSS-Bienestar que esta sin arrancar. El acceso a la educación, se desaparecieron las escuelas de tiempo completo, lo que generó un problema de deserción escolar, de más de 4 millones de jóvenes en el país…” (Jorge A. Lerma M. UAT).

Esta es la controversia: disminuyó o no la pobreza. Los obreros, campesinos, amas de casa lo viven así: la Sr. Angélica Hernández, Colonia Modelo 2000, Rancho Grande, tiene un estudiante y gasta entre 2 mil a 2 mil 500 pesos. La lista fue como de 700 pesos, me falta pagar la mochila y el uniforme. La inscripción ya la pagué. “Madres y padres estiran el gasto familiar para comprar todo lo relacionado con el regreso a clases. El Mañana 21 de agosto.

“Inició septiembre con alza en productos de la canasta básica: kilogramo de aguacate 61 pesos, limón, tuvo un alza, 61 pesos, Chile serrano con alza 51 pesos. Cebolla 38 pesos, tomate 16 pesos, chile jalapeño 39, papa morena 19 pesos, blanca 42, tortilla 22 pesos. Periódico el Mañana, 6 de septiembre.

En salud quedaron desamparados los niños con cáncer, mujeres con cáncer cervicouterino, embarazadas, diálisis.

Los del empleo informal, los desempleados, las madres solteras, los campesinos cuyo producto se devaluó, los que perdieron la cosecha por la falta de agua, etcétera.

El problema entonces tiene que ver con la concepción, con la idea de qué es la pobreza, cuáles son las causas que la generan y cómo realmente hay que combatirla.

Lo veremos en una siguiente entrega. Pues es importante saberlo, para cambiar esa situación las antorchitas y el pueblo trabajador debemos continuar con la tarea de unirnos, organizarnos y buscar solución a estos problemas, ya que la solución no llegará por sí sola.

