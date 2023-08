– Necaxa, Chivas y equipo de Argentina, los tres mejores al finalizar la fase de grupos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de tres días de intensa actividad, muchos goles y emociones, terminó la primera parte de la “Copa Tamaulipas Internacional 2023”, en la categoría sub-13, definiéndose los equipos que avanzan a los Cuartos de Final.

Los resultados de la última jornada, quedaron de la siguiente manera: Defensa y Justicia ganó 5-0 a Copa UAT Blanco; Tigres se impuso 3-0 a Tamaulipas A; Santos venció 3-1 a Copa UAT Naranja, en tanto que Copa UAT Negro superó 2-1 a Correcaminos, y Chivas empató 0-0 (4-5) con Tamaulipas B.

Al finalizar la ronda de grupos en esta categoría, los equipos quedan ubicados de la siguiente manera, tras ser clasificados de acuerdo al sistema de competencia definido desde el arranque del certamen:

1- Necaxa

2- Chivas

3- Defensa y Justicia (Argentina)

4- Copa UAT Naranja (Cd. Victoria)

5- Tigres

6- Santos

7- Copa UAT Negro (Tampico)

8- Tamaulipas (Tampico)

El Instituto del Deporte informó que el rol de juegos de los Cuartos de Final se juega este 31 agosto, en las siguientes sedes:

Canchas de la ULSA Victoria

Cancha 1:

– 8:00 am Necaxa vs. Tamaulipas B (Tampico)

– 9:30 am Defensa y Justicia (Argentina) vs. Santos.

Cancha 2:

-8:00 am Chivas vs. Copa UAT Negro (Tampico)

-9:30 am Copa UAT Naranja (Cd. Victoria) vs. Tigres