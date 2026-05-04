Tampico, Tamaulipas.– Derivado de la coordinación con personal de monitoreo, elementos de la Guardia Estatal lograron la localización y detención de dos hombres señalados como presuntos responsables de un robo con violencia a una tienda de conveniencia.

De acuerdo con el reporte oficial, los individuos habrían cometido el ilícito en un establecimiento ubicado en la colonia Villas de Altamira, para posteriormente darse a la fuga a bordo de un vehículo.

Tras los hechos, personal del Centro de Mando realizó el seguimiento del desplazamiento de la unidad por distintos puntos de la zona conurbada, informando oportunamente a los elementos en campo.

La intervención se concretó cuando los sospechosos detuvieron su marcha cerca de un comercio del mismo giro en el municipio de Tampico. Al arribar al sitio, los elementos de la Guardia Estatal procedieron a su detención, debido a que las características de los ocupantes y del vehículo coincidían con las reportadas previamente.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.