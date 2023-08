Nunca tuvo ninguna posibilidad de ser candidato presidencial, ni mucho menos, pero es un alivio saber que Cabeza de Vaca ni siquiera llegó a la semi-final para el registro, por la falta de suficientes firmas exigidas.

El enigma es ahora descubrir cuál será la siguiente jugada que pondrá en práctica el panista méxico-estadounidense, para continuar siendo actor de la comedia política tamaulipeca.

Refugiado en el extranjero por temor de ser aprehendido y encarcelado si pisa territorio azteca, Cabeza de Vaca no renuncia a practicar la tenebra pues la venta de chamoyadas en su juventud, le redituó tal fortuna que no volvió a trabajar jamás.

Es además, jefe de una pandilla de trepadores como él, que continúan enquistados en cargos públicos hasta de carácter federal, por lo que no será cosa fácil ni sencilla desbaratar esa banda de usurpadores.

Diciéndose servidores públicos, Francisco y los suyos han brincado de un cargo gubernamental a otro pero sin dejar huella, obra propia. El mismo irrumpió en la escena pública nacional en el año 2000, como diputado federal.

Han transcurrido 23 años desde que renunció a la patraña de vivir de vender chamoyadas y ahora se asume como quien toca las puertas del Palacio Nacional. Nada más lejos de la verdad.

El proceso de selección de candidato presidencial continúa y el respetable solo espera que los partidos postulen a hombres y mujeres que reúnan el perfil idóneo, para que los mexicanos tengan un buen abanico de prospectos.

En otros temas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya visitó en la Ciudad de México al director general de PEMEX Octavio Romero, para dialogar sobre asuntos de la presencia de la empresa en Tamaulipas.

Por supuesto, el tema más importante fue la presencia de chapopote en playas de Tamaulipas y la exigencia del gobierno estatal de que la empresa asuma la responsabilidad de la limpieza y de impedir más contaminación.

En Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal organiza una serie de eventos con motivo del Día Internacional de la Juventud que se celebra el 12 de agosto.

A través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud, IMJUVE, el sábado se llevará a cabo la tercera edición de “La Con NLD”, un festival intercultural gratuito que une a cientos de juventudes.

Se presentará el actor de doblaje Juan Carlos Tinoco quien hace la voz del personaje ficticio “Thanos” de Marvel y de Dwayne Johnson “La Roca”. Y además cien jóvenes emprendedores tendrán la oportunidad de exponer su producto o servicio.

En tanto que en Matamoros, el presidente municipal Mario Alberto López Hernández recibió a los campeones nacionales de beisbol categoría premoyote, que ganaron su pase para representar a México en el Primer Latinoamericano de Béisbol, a celebrarse en la Ciudad Punta Cana en República Dominicana.

Felicitó el presidente municipal a los peloteritos y los hizo sentirse orgullosos pues son unos niños pero ya son parte de la historia de esta ciudad, semillero de campeones.

Los niños asistieron a la cita con la primera autoridad de Matamoros acompañados por sus padres y entrenadores.

En Reynosa, el presidente municipal Carlos Peña Ortiz, Makito, se burló de la justicia tamaulipeca pues no le asusta la orden de aprehensión que existe en su contra y asistió ayer al palacio municipal para despachar asuntos en su oficina.

Frente al asedio de la prensa y de colonos que le reprochaban promesas incumplidas, Makito la emprendió a descalificaciones contra activistas que lo llamaban a cuentas, atribuyéndole a uno de ellos, Mauricio de Alejandro, que le toma fotografías a las mujeres con las que se acuesta.

El aludido le respondió que podría demandarlo por difamación.

Dejó de existir en Ciudad Victoria el contador Pascual Ruiz García, ex contralor estatal y ex presidente municipal, ex diputado local.

