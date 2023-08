Hasta el último minuto de este jueves los aspirantes a Consejeros Distritales locales y municipales que presentaron

su pre-registro en línea y que no llevaron la documentación de manera física, en los municipios de Mier, Guerrero,

Mainero y Villagrán, puedan hacerlo de las 10 de la mañana a las tres de la tarde en las direcciones que el Instituto

Electoral determinó para que haya personal que reciba los documentos.

La Comisión de Organización Electoral que tiene a su cargo la Consejera Italia García López, fue la que acordó

ampliar el plazo como estrategia para lograr los 12 registros requeridos para la conformación del de los dos tipos de

Consejos electorales que funcionarán en el proceso del año que viene y que se abre de forma oficial en las primeras

semanas de septiembre venidero.

Es el mismo caso para los municipios de San Carlos, Valle Hermoso y Palmillas, solo que, en estos cuatro el plazo

vence el viernes y, de la misma forma los representantes del IETAM que tiene a su cargo el licenciado Juan José

Ramos Chare, estarán en sitios públicos como las Plazas de los tres municipios a fin de esperar que lleguen a

completar su documentación quienes ya manifestaron su idea de trabajar en la organización de las elecciones del

2024.

Quienes trabajan en la Comisión de Organización Electoral del IETAM sabe que las fechas previstas por las Leyes

deben cumplirse, pero, también abrir la posibilidad de nuevos plazos para que haya la disponibilidad necesaria de

ciudadanos a fin de cubrir los espacios considerados también en las Leyes para llevar a cabo las elecciones

marcada en la Constitución para la renovación de los cargos públicos.

El licenciado Ramos Charré y su equipo de colaboradores impulsará hasta el último momento la participación de los

ciudadanos en la organización de las elecciones y, los Consejos Distritales locales, que son 22 y los 43 municipales

de la entidad.

Desde luego, estos son los tipos de apuros propios de las autoridades electorales, mismas que, en su oportunidad

difundieron la convocatoria para invitar a los ciudadanos a ocupar cargos de Consejeros, fueron a los municipios y

se entrevistaron con decenas de representantes de medios de comunicación para subrayar la importancia de

definirse como aspirantes a Consejeras y Consejeros, sin embargo, a la hora de los resultados se observan algunas

limitantes que esperan resolver con la ampliación de los plazos para la presentación de la documentación de las

personas.

Se trata de siete municipios de los 43 de la entidad, que equivalen al 16 por ciento y que es bajo, pero, vale la pena

insistir para que, en los espacios cruciales del proceso mantengan la condición de ciudadanizados. Ante ello debe

completarse la cantidad de aspirantes y decir, habemus tamaulipecos en los Consejos Electorales.

Si personas de los otros 36 municipios del estado que ya completaron registros para sus Consejos tienen familiares

en Mier, Guerrero, Mainero, Villagrán, San Carlos, Valle Hermoso y Palmillas, háblenles a invítenlos a que vayan a

las plazas públicas este jueves y viernes de las 10 de la mañana a las tres de la tarde para que se conviertan en la

fuerza ciudadana que da credibilidad total a las votaciones.

Los otros

Ahora sí, nadie con Ismael ni con su hermano el auto desterrado exgobernador de Tamaulipas, porque las

supuestas 190 mil firmas que presentó, no correspondieron a los 17 de 32 estados de la República considerados en

las reglas para los aspirantes a la candidatura presidencial.

Quienes pasaron el requisito fueron Xóchitl Gálvez Ruiz, Beatriz Paredes Rangel, Enrique de la Madrid Cordero y

Santiago Creel Miranda, mismos que, deberán apegarse a las reglas establecidas por el Frente Amplio del PAN, PRI

y PRD para nominar a su candidato a la presidencia de la República que contenderá en la elección del 2024.

Ahora resulta que mientras no haya mayoría en el Congreso del Estado, calificada desde luego, los Fiscales que no

deben de estar ya en sus cargos, el General Irving Barrios Mojica y el Anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, se

quedarán, aunque nadie los quiera allí, es más, ni los colaboradores más cercanos que tienen, porque muchos de

ellos ya comenzaron a pintar su raya o a moverse a prudente distancia para evitar salir embarrados a la hora del

juicio final.

Los Diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y los colaboradores del Poder Ejecutivo tienen que

seguir de frente con su trabajo para sacar de la jugada a los funcionarios panistas que se quedaron en

dependencias clave para proteger los intereses de quienes fueron sus compañeros en la administración estatal

pasada.

La intención del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya es práctica, que hagan su chamba, sin

embargo, en el terreno de la realidad se dedican a mantener inmovilizados los expedientes que comprometen a

personas que trabajaron en el Gobierno panista y eso, no está bien, ni aquí ni en China.