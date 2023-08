* De 4 mil 694 casos de violencia familiar en el primer semestre del año presentados por Semáforo Delictivo, la zona sur de Tamaulipas tiene Un Mil 62 hechos registrado donde Altamira ocupa el primer lugar.

Altamira, Tamps.- La Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Dianaluz Gutiérrez González, afirma que los resultados de violencia familiar son dolorosos puesto que la Entidad ocupa el primer lugar en todo el país que presenta mayor incidencia en este delito y resalta que la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira ocupa el 73% de una encuesta realizada por el organismo a su cargo, en donde se determinó en algún momento de la vida de los objetos de estudio han sufrido violencia o han sido violentados así como también la Asociación de Semáforo Delictivo en el primer semestre del año 2023 arrojó 4 mil 694 casos de la citada infracción en Tamaulipas, Un mil 62 hechos entre los municipios: Altamira con 440 casos ocupa el primer lugar, Tampico con 328 incidencia se coloca en el segundo lugar y Madero con 294 hechos obtiene el tercer lugar.

En entrevista exclusiva, Gutiérrez enfatiza que hicieron, un diagnóstico en todo el Estado sobre Seguridad Pública, “se acaba de terminar de aplicar más de 8 mil encuestas en los 43 municipios, ya la finalidad consistió en disminuir al máximo el porcentaje de error o de sesgo”, dice.

Agregó, “los municipios que tienen más problemas de violencia familiar es la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, en donde los municipios de Altamira y Tampico están en los porcentajes más altos; un 73% donde hombres y mujeres, que en Tamaulipas hayan vivido una situación de violencia”.

Por otra parte, en el reporte del primer semestre del año de la Asociación Semáforo Delictivo, resalta que en Tamaulipas se presentaron 4 mil 694 casos de violencia familiar en Tamaulipas, teniendo un promedio mensual de 782 casos, a lo que da lugar una estimación de 156 denuncias por este tipo de delito diariamente. Asimismo, se resalta que en Altamira acumulo 440 casos, Tampico 328 incidencias y Madero 294 hechos de violencia familiar ocupando los lugares en el orden que fueron citados en lugares.

Como dato relevante, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, revelo que de “las llamadas al 911, que se han realizado en Tamaulipas, en el caso de Altamira el 96% de las llamadas, no es de un accidente, de un choque, son por algún delito de violencia familiar”.

Según Gutiérrez, de los tipos de violencia familiar que más inciden son por violencia física; en el caso de Altamira es física, violencia sexual, es mayor la física, y violencia psicológica”.

Subrayo, “son las violencias que más se están presentando en el municipio de Altamira, pero se tienen casos de golpes y agresiones”.

CASAS VIOLETA

Para la directora del organismo, “la importancia de que este Gobierno de la Transformación, regrese las casas violetas a las mujeres que es un sentir, lamentablemente la violencia tiene muchos factores de origen no solamente uno, hay que trabajar muchísimo con las sociedades, creo que los mejores resultados los vamos a ver en 20 años”, dice

Indicó, “tenemos que trabajar con nuestros hijos, mucho es el factor cultural, el ambiente, todo eso lo tenemos en nuestra propia casa”.

Agregó que “necesitamos tener una casa de emergencia en donde puedan estar 72 horas o más dependiendo el caso en lo que activamos la unidad de apoyo”.

Gutiérrez detalló el proceso, “sucede que la mujer maltratada no tiene a donde ir, a la mejor no tiene la familia en Tamaulipas, hay muchas mujeres que no viven aquí sus familiares que las tienen en otros municipios”.

Mientras que las casas rosas son para que “en lo que pueda salir una orden de restricción del juez para que ella, pueda ir por sus cosas y el agresor no se acerque a ella”.

Precisa, que “en casa violeta, recibimos a la víctima, pero también a sus hijos menores, en lo que ella active esa red de apoyo, y puede retomar o regresar con mayor seguridad y sin que este en riesgo”.

Cabe destacar que la Ley General de Victimas contempla el ser integral la reparación del daño y tratamiento hacia la víctima, por lo que se le plantea a Gutiérrez González, ¿cómo está conformado el programa las casas violetas y cuales elementos involucra, ya que menciona una Red de apoyo?, – a lo que respondió- “En cuanto a la red de apoyo que formamos, junto con el Gobierno Federal, Estatal y ahora también Municipal, buscamos que la mujer primero, que quiera cualquier tipo de atención ya sea física, psicológica o jurídica, se le brinda totalmente gratis”.

Prosigue, “les apoyamos al principio se habla de 6 sesiones psicología de terapia, una persona que ha sufrido violencia quizá durante años o toda su vida, a veces no necesita 6 sesiones, no se puede limitar el apoyo psicológico a una persona, cada persona es diferente y requiere de una atención especial”.

“En cuanto a la situación jurídica, les apoyamos en todo su proceso desde el acompañamiento de la denuncia si lo quieren hacer, demandas por pensiones, o divorcios, todos esos tramites se hacen en las oficinas regionales en el caso de Altamira se ubica en la Colonia Jazmín”, indicó.

No obstante, precisa que “todo esto, es de manera integral, nosotros no cobramos por llevarles el proceso del divorcio, de la pensión, todos esos procesos jurídicos o acompañamientos que ella requiera corren por cuenta del Estado”.

Revelo Gutiérrez que “se ha comprobado que una mujer que tiene quien la acompañe a poner una demanda tiene más valor, a cuando va sola a poner la demanda; es una situación dolorosa, penosa, y finalmente esta minada, muchas veces no tiene la suficiente fuerza para denunciar, sobre todo para pedir esa justicia”.

No obstante, reconoce que en las Agencias del Ministerio Publico, revictimizan a las personas maltratadas por lo que se tiene que trabajar en capacitaciones, “tanto hemos solicitado apoyo para dar capacitaciones a Ministerios públicos, a agentes judiciales, porque no es que quieran hacer daño, simplemente muchas de las veces revictimizan por ignorancia no con el afán de dañar, quiero pensarlo”.

Por otra parte, -se le plantea en la entrevista exclusiva- ¿en cuanto a las cifras de Semáforo Delictivo reflejan los casos que se denuncian, pero las que no se denuncian pueden ser más? – respondió- “Por eso digo, en la zona sur son 73%, en Altamira alguna ves en su vida han tenido algún tipo de violencia, es muy lamentable porque no todos denuncian, todos los días muchas mujeres sufrimos alguna situación que nos hace sentir incomodas, amenazadas, inseguras y los números ahí están, son resultados dolorosos pero reales de nuestro mundo, de nuestro México, de nuestra cultura en las que tenemos que trabajar”.

Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx |