Agosto 02 de 2023, ciudad Victoria, Tamaulipas.- La espera terminó, y después de 22 años, la familia

conformada por la señora Alejandrina Gómez Rivera y su esposo Ramón

Rodríguez Carranza, ya cuentan con la escritura de su casa, que construyeron en

un lote en la colonia Banrural II del municipio de Victoria, predio que adquirieron

hace 25 años ante el desaparecido SIPOBLADURT.



De esta manera, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), le da

cumplimiento al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de darle

certeza jurídica al patrimonio de los tamaulipecos.

En representación del director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño

Cantú, llevó a cabo la entrega del documento el coordinador de delegaciones,

Germán Fernández Guzmán, quien señaló que en la actual administración estatal,

se ha dado respuesta a cada uno de los casos donde las familias solicitan apoyo,

y a la fecha, se han entregado mil 050 escrituras, muchas de ellas tenían décadas

de haber sido solicitadas.

Por su parte, la señora Alejandrina Gómez agradeció el apoyo del Gobierno del

Estado, para contar con las escrituras de su terreno donde edificaron su casa, han

realizado su vida, hicieron una familia; relató que su única hija, aún no había

nacido cuando iniciaron el trámite para obtener el reconocimiento legal de ese

predio.

“Hasta lloré cuando me dijeron que ya estaban las escrituras aquí en el ITAVU,

han pasado tantos años que me parece un sueño”, dijo al recibir sus documentos

que los acreditan como legales propietarios de ese lote.

El coordinador de delegaciones del ITAVU, reiteró la disposición de la

administración, para dar soluciones de acuerdo a las necesidades de cada uno de

los derechohabientes de éste organismo descentralizado, para que todos y todas

vivan mejor.

Exhortó a la población beneficiaria a acercarse a la ventanilla de la delegación que

le corresponde, con la confianza de que el ITAVU les encontrará una respuesta a

sus inquietudes.