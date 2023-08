El reporte que tenemos es que en esta primera quincena de agosto el gobernador Américo Villarreal tendrá gira de trabajo por el sur del estado. Hay gran interés por estar en Altamira y colocar la primera piedra de lo que será «El Puente de la Esperanza», proyecto que es resultado de las gestiones hechas por el gobernador al gobierno federal y del absoluto apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El arranque de los trabajos de esta importante vialidad tiene su historia. Se levantará este «El Puente de la Esperanza» para sustituir al famoso «puente roto de Altamira», esa malograda construcción inaugurada en diciembre del año 2010 por el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y que en su momento fue el orgullo de la gente de Altamira. La obra tuvo un costo de más de 300 millones de pesos.

El referido y luego muy conocido «puente roto», fue hecho en el kilometro 31 de la carretera federal Tampico-Mante para facilitar la circulación vehicular del Libramiento Norte de Altamira con el Puerto Industrial de dicho municipio.

Todo estuvo «de lujo» durante cinco meses, pero de repente el dichoso puente empezó a moverse mucho, a tambalearse. Llegaron expertos de Protección Civil y decidieron cerrarlo a la circulación de vehicular. Y zas, se derrumbó el dichoso puente en algunas de sus partes, así que empezó a ser conocida dicha construcción como «el puente roto», recordando a la famosa canción que a la letra dice: «Cuando yo supe quererte/te abrazaba yo en el puente, /y nos quisimos de un jalón/y en las tardes tan serenas, /por las verdes arboledas/me robaste el corazón.»

Pero luego llegó el quebranto, el bajón, el desamor. Y sigue esa canción: «Luego vino el tiempo de aguas/ya no supe donde andabas/y todito se acabó…/ para colmo de mi suerte /fue creciendo la corriente/y hasta el puente se rompió».

Hasta eso esta melodía, «El puente roto», no fue compuesta por el famoso Cuco Sánchez, hijo predilecto de Altamira, Tamaulipas, sino que es producto de la creatividad de Víctor Cordero Aurrecoechea, hermano (dice Wikipedia) del actor Joaquín Cordero. Para su información, Víctor Cordero nació en la Cd. de México en 1914 y falleció ahí mismo en diciembre de 1983.

Pero volviendo al «puente roto» de Altamira, tuvo fallas estructurales en razón de que fue edificado sobre un par de lagunas y los ingenieros a cargo no tuvieron el profesionalismo de hacerle una cimentación adecuada. Así, doce años después de la clausura de este puente de la corrupción y la ineptitud, actualmente en proceso de demolición, a partir de este 3 de agosto volverá a edificarse sobre nuevas bases , con todos los estudios tecnicos pertinentes y a un costo de 293 millones de pesos, que es un costo menor al reportado por el gobierno panista de Felipe de Jesús.

Esta vialidad está programada para concluirse en los primeros meses del próximo año 2024. Vendrá a revitalizar al puerto de Altamira, a darle fluidez a la carretera y a incrementar el turismo a la zona.

2.- Intenso, pesado, apabullante dañina la ola de calor que azota tierras tamaulipecas. En este marco de la malas noticia del incendio forestal en el emblemático «Cerro del Diente» del municipio de San Carlos, a donde de inmediato llegaron hace cosa de 10 dias brigadas forestales integradas por personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en este arranque de semana ahora la buena noticia es que ya se logró extinguir el incendio en su totalidad.

El reporte que tenemos es que el coordinador de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en base a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal de atender de manera prioritaria las contingencias ambientales, se brindó la ayuda a los municipios con el personal y equipo necesario en el combate de este incendio forestal

El siniestro arrojó una superficie afectada de 25 hectáreas principalmente de pino y encino, además de algunos matorrales bajos. Con todo, y como persisten los calorones,

González de la Fuente dijo que nada de confiarse: Se mantienen las recomendaciones a la población, para que en caso de observar un incendio forestal, lo reporten al número de emergencias 911 para poder dar una atención oportuna. Además, ojo, se pide no realizar fogatas, no fumar y no tirar colillas de cigarro encendidas cerca de pastizales, ni desechar envases de vidrio, ya que pueden ser conductores que provocan incendios de gran magnitud en esta temporada de intenso calor. NOS VEMOS.