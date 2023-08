* …tengo una aspiración política para el 2024, y estoy haciendo un trabajo personal…

Altamira, Tamps.- “El que persevera alcanza”, es una frase que tiene muy presente Ernesto De la Portilla González, quien fuera candidato a Diputado Local por el Partido del Trabajo (PT) en 2016 y candidato a presidente municipal en Altamira por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2021, y actualmente con el nombramiento en mano de la Delegación del Distrito 19 Altamira – Madero de Municipios en Movimiento afín del Partido Naranja.

De la Portilla González, se define como “una persona de retos, que le gusta mucho asumir responsabilidades, pero con mucho compromiso”.

Al tiempo en que respondía -se le cuestiona- “Mucho tiempo buscando un cargo de elección popular en la política local, ¿Cuánto tiempo lleva?”, -replicó- “Desde el 2016, e incursionado en la política gracias a Armando Vera que fue la primera persona que me dio la oportunidad en el PT (Partido del Trabajo) como candidato a diputado local, hice una campaña de a pie porque no tenia recursos, venia una amiga desde Pueblo Viejo, Veracruz, que tenia camioneta porque en aquel tiempo no tenía carro, y se venia desde allá, y andábamos recorriendo las colonias el distrito 18, casa por casa entregando folletos, en los mercados, te puedo decir que fue una campaña muy austera, que la empezamos solos y la terminamos llenado el salón verde en un cierre de campaña logrando mil 300 votos, en la elección popular del 2016”.

No obstante, asegura que no ha desistido en obtener algún cargo de elección popular, pero ha estado picando piedra, “hemos seguido intentando, seguido picando piedra porque me gusta mucho apoyar a las personas a veces el recurso no es suficiente, pero pues seguimos intentando para poder llevar en algún momento y toda esa energía y ganas poderlas implementarlas con las demás personas”.

Cabe hacer mención que se le recuerda, previo a la entrevista comentaba que le gusta y le apasiona más la conducción, producción en televisión y radio pero que la inversión más fuerte ha sido en la política, desafortunadamente no ha obtenido los triunfos, pero en algún momento podría llegar a tenerlo, tanta es la persistencia y la perseverancia, se logran los cometidos. ¿Pero por qué si está consciente que ha invertido demasiado persiste?, se le plantea. – A lo que atacó- “porque dicen que la perseveración, el que persevera alcanza, y soy uno luchador, cuando me pongo una mira, tarde o temprano, vamos a llegar y hemos brincado muchos obstáculos, la gente hoy en día, ya me ve un poco mas seriedad en la política por esa misma perseverancia, y mi trabajo es la televisión, soy conductor, comencé en el Canal 7 en el año 2000, antes del Canal 7 estuve en el Canal 9 y estuve muchos años en Televisa del Golfo, hoy estoy en Arroba 93.5 FM, ya como productor tengo un programa en el Canal 10.1, en Multimedios Monterrey, pero de lo que gano en lo artístico o producción es de donde sale para poder hacer política, para poder recorrer las colonias, poder ayudar a las personas que me piden de ves en cuando, un bastón o una medicina, algún apoyo y siempre que esta a mi alcance tratamos de ayudar, y cuando no buscamos la manera de solucionar los problemas.

Cabe hacer mención que para Ernesto, el apellido “De la Portilla”, lo respeta mucho, “pero voy a decir que nunca he utilizado para colgarme del apellido, siempre he hecho mi corriente, una corriente muy bonita, que la gente que ha ido a votar, lo ha hecho por un servidor, se que mi tío Genero (De la Portilla), fue uno de los mejores alcalde que ha tenido la ciudad, la gente me lo externa, ayudo muchas personas a tener un patrimonio como los terrenos, fundo colonias, hizo guarderías, escuelas y estoy ahora sí orgullo de llevar el apellido porque es una persona que si lo ven en la calle lo saluda y lo respeta, a diferencia de otros políticos a él lo quieren”.

Al expresar que existen políticos que ni los saludan en la calle y ni los quieren, se hace hincapié con un cuestionamiento, cite “¿Por ejemplo?” (los nombres), – a lo que replica ipso facto- “no voy a decir nombres, pero, a él (Genero De la Portilla) lo admiran y también lo admiro, pero en ideologías políticas tengo mi ideología propia, y he salido adelante por mis ganas y trabajo en las colonias y es así”.

Se le plantea a Ernesto de la Portilla, “Esta en movimiento ciudadano, ahorita trae el hashtag de “Prohibido no Sumar”, ¿ya se sumó, a Esteban de la Portilla, quien es delegado municipal del partido naranja”, -a lo que replico- “Si claro, nunca he dicho que no, ya platiqué con él, le dije que estoy con el Partido, nada más que tengo una aspiración política para el 2024, y estoy haciendo un trabajo personal para poderle llegar a la gente y ser la mejor carta que tenga el partido para esta encomienda del 2024”.

Afirmó que esa aspiración política que tiene seria el de aparecer en la boleta electoral para el 2024, “claro, creo que todos los ciudadanos tenemos ese derecho y ese es mi sueño ganar una elección de mayoría relativa, nunca he pedido una plurinominal o una regiduría primera, busco llegar por mis méritos merecerme ese lugar y desde esa trinchera poder apoyar a la gente, a la que voto y no voto por mí”.

Según Ernesto De la Portilla, el panorama para el 2024 se ve complicado, “un panorama difícil pero no imposible”, y concluye expresando con un mensaje: “a toda la gente, que pronto por ahí estaremos recorriendo las colonias de Altamira, en especial la del Distrito 19 y que espero saludarlos a todos muy pronto y le deseo el mayor de los éxitos a Esteban De la Portilla, como dirigente del partido, espero que podamos llevar al éxito a Movimiento Ciudadano”.

Por Agustin Peña Cruz|Reportero