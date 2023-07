El empresario mexicano Alejandro Martí falleció la tarde de este lunes 24 de julio a los 73 años. Al momento, se desconocen las causas de su muerte.

Alejandro Martí era dueño de las tiendas deportivas Martí, así como el fundador de la organización México SOS. Su imagen se hizo popular en México tras el secuestro y asesinato de su hijo, Fernando, en 2008, ya que en uno de sus reclamos al gobierno de Felipe Calderón externo la frase “si no pueden renuncien”.

Múltiples políticos y empresarios en México lamentaron la muerte de Alejandro Martí, uno de los primeros fue José Antonio Meade, excandidato del PRI a la Presidencia, quien dijo:

“Me da mucha pena enterarme de la muerte de Alejandro Martí. Un hombre valiente y comprometido. Convirtió su dolor en causa y exigencia para un mejor país. Siempre con ánimo y empeño constructivo, deja con su vida gran ejemplo. Ofrezco mis oraciones a sus familiares y amigos”.

Nacido en la Ciudad de México en 1950, Alejandro Joaquín Martí García fue un empresario que estudió en la Universidad La Salle.

Fue nieto de Domingo Martí Rivera, quien en 1936 fundó junto con su hijo, Domingo Martí Fortun, su primera tienda de artículos deportivos.

Para 1950, Deportes Martí creció en el mercado nacional derivado de la venta de marcas internacionales, lo que disparó su popularidad.

Para 1968, en vísperas de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, Alejandro Martí implementó un stand deportivo en la Villa Olímpica, siendo uno de los factores que hizo reconocida a la tienda a nivel nacional, todo para que un año después comenzara la expansión de sucursales en plazas como Universidad, Insurgentes y Satélite con el paso de los años, así como su llegada a otros estados de la República.

El trabajo de Alejandro Martí, quien ya lideraba Deportes Martí, se extendió más allá de las marcas de ropa y en 1995 se anunció la creación de Sport City, una cadena de gimnasios bajo el concepto de Fitness Center que ofrecía un entorno vanguardísta a la hora de ejercitarse.

En años posteriores Martí se alió con Alfredo Harp Helú, lo que provocó la participación de la empresa de Alejandro Martí en la llegada de nuevos proyectos como el actual estadio de beisbol de los Diablos Rojos de México y el Salón de la Fama de Beisbol Mexicano.

Alejandro Martí: El secuestro de su hijo y la llegada de México SOS

Fernando Martí, quien tenía 14 años, fue secuestrado el 4 de junio de 2008 y localizado sin vida en la cajuela de un auto con reporte de robo en Coyoacán 53 días después. Las investigaciones apuntaron a que el plagio fue perpetrado por la banda de Los petriciolet, liderada por Abel Silva, quien en septiembre del año pasado recibió una condena por 384 años de prisión.

Días después del hallazgo de su hijo, frente al Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Martí reclamó al gobierno de Felipe Calderón por la crisis de violencia que vivía el país.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta. que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien pero no sigan ocupando las oficinas de Gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso es también corrupción”, dijo.

A finales de 2008 es que nace México SOS, encabezada por el propio Alejandro Martí, y a inicios de 2009 encabeza el Foro Nacional de Seguridad y Justicia para impulsar la implementación de la Reforma Penal.

A lo largo de los años, la organización se ha dedicado a dar voz a personas víctimas de secuestro, así como promover leyes en pro de la seguridad ciudadana.

En septiembre del año pasado, tras las sentencias de más de 300 años a los secuestradores de su hijo, Alejandro Martí externó lo siguiente:

“A más de 300 años de prisión sentencian a Petricciolet y Noé Robles por el secuestro y asesinato de mi hijo Fernando. Ya son 3 sentenciados, faltan 14 de esta banda. Espero y confío que estas sentencias sean un antecedente claro para los demás miembros de la banda de la flor.”