En materia laboral, las reglas cambiaron a tal grado que estamos ante un nuevo paradigma; no hay una nueva Ley Federal del Trabajo, pero las reformas que se hicieron nos ponen ante una realidad distinta y en muchos sentidos más dinámica y moderna, afirmó el Mtro. Juan Miguel Nava Contreras, experto en Derecho Corporativo, quien añadió que la estabilidad en las relaciones laborales, también considerada como paz laboral, es un elemento esencial para el desarrollo del país.

Nava Contreras expuso la conferencia “Tópicos de actualidad y perspectivas de derecho laboral para empresas”, en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), ante estudiantes de los Posgrados en Derecho.

Se refirió a temas concretos en los que se han realizado cambios y comentó algunas perspectivas que podrían ocurrir pronto en este campo.

En su ponencia, explicó con detalle el nuevo modelo de justicia laboral, que consta básicamente de dos fases, la primera es la prejudicial, en la que se busca una conciliación, y la otra es la parte judicial, en la que primero se actúa por escrito y después oralmente.

Agregó que es necesario que la primera parte funcione de forma positiva, es decir, que efectivamente se llegue a conciliar a las partes, porque si no ocurriera así, se abrirían miles de juicios que volverían a saturar y alargar los procesos. Actualmente, las antiguas Juntas de Conciliación y Arbitraje solo están terminando procesos pendientes, algunas ya cerraron.

También hay nuevas autoridades del trabajo, la institución que está al frente es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en los estados hay Centros de Conciliación en Materia Laboral. En ellos inician los trámites que se pueden hacer de forma presencial o en línea. Y una tercera autoridad son los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, que llevan a cabo los juicios en caso de que hubiera fallado la conciliación.

Muchos cambios que se hicieron a la legislación laboral, que se rige por el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, fueron originados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que en su nueva versión incluyó cláusulas importantes sobre el trabajo. Detectaron que en Estados Unidos y Canadá eran muy comunes los “contratos colectivos de protección”, los cuales impedían la formación de otro sindicato simultáneo en la misma empresa, y por parte de México encontraron falta de democracia sindical y bajos salarios.

Por tal motivo, se democratizó la vida sindical, se ajustaron salarios y se prohibió totalmente el trabajo infantil, entre otras medidas. Hay una vigilancia especial sobre las empresas exportadoras para que cumplan, ya que de lo contrario podrían ser sancionadas por un panel internacional, que hasta el momento no ha sido necesario convocar. Ahora, todos los contratos colectivos se tienen que legitimar y revisar, especialmente los de empresas que exportan.

Otro tema que expuso el Mtro. Nava Contreras fue el de la prohibición del outsourcing, así como la creación y disposiciones que rigen al REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas), una alternativa creada para la subcontratación de personal que realiza labores no relacionadas con el objeto mercantil de la persona física o moral que los ocupa.

También habló de las trabajadoras del hogar, a las que hay que registrar en el Seguro Social; del Teletrabajo, que se popularizó con la pandemia, y de las vacaciones dignas, cuya duración fue incrementada a doce días en el primer año.



Sobre las perspectivas que se avizoran en la legislación laboral, el expositor dijo que habrá más cambios, uno de ellos será la disminución de la jornada máxima de trabajo, que podría quedar en 35 horas semanales; también se espera la inclusión de nuevas enfermedades para efectos de incapacidad, como el estrés y el Covid-19, y el permiso de faltar a trabajadoras durante su menstruación.

Al finalizar la exposición, el Mtro. Nava Contreras respondió a las preguntas que le plantearon los estudiantes de los diferentes Posgrados en Derecho.

La conferencia tuvo lugar en la recién inaugurada Aula 20 del Campus Internacional de la UAG y el expositor fue presentado por el Dr. Guillermo Cambero Quezada, Director de Posgrados en Derecho de la Autónoma y la Mtra. Karen Bibiana Camarena Gutiérrez, profesora del Posgrado en Derecho Corporativo, quien también es Corredora Pública número 74 del Estado de Jalisco.