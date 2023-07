Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, pidió a la población no hacer “politiquerías” de los casos de personas desparecidas o no localizadas, pues dijo, “la mala percepción que alguna veces personas quieren trasmitir a las y los tamaulipecos es otra, cuando al final del día la administración trabaja y se ocupa de estos temas.”

Citó como ejemplo los casos de Rubén Rodríguez Reyes y Jacinto Herrera Herrera, reportados como desaparecidos el pasado 11 de junio y quienes supuestamente formaban parte de la estructura gubernamental o el caso de un joven desaparecido en San Fernando la semana pasada, que se localizó y puedo regresar a su casa.

“Porque a final de cuentas la politiquería que se hace todos los días es lamentable, ¿cuál es la politiquería? La mala percepción que alguna veces hay seres humanos o personas que quieren trasmitir a las y los tamaulipecos y al final los que somos de aquí somos perjudicados, somos los mismos, aquí hay algo muy importante, se llama libertad de expresión y la gente puede hacerlo”, insistió el responsable de la política interna en Tamaulipas.

Villegas González, fue abordado previo a entrevistarse con familiares de los jóvenes José Rodolfo Nájera y Alex Mar, que desaparecieron hace más de un mes en el río el Roble del ejido de Santa Engracia, municipio de Hidalgo, ahí comentó que “nadie está minimizando el tema ni maximizando, el simple hecho, yo en mi familia, yo también he sido víctima de una persona desaparecida así, yo también soy de la frontera y fui víctima como familia de una persona que ya no apareció desde hace muchos años.”

En ese sentido, refirió que “la gran mayoría de las personas no localizadas son por ausencia, hay personas que se van para el extranjero y luego ya no hay reporte, no hay un cierre de las carpetas, muchas veces las personas que lamentablemente o que afortunadamente se van de sus hogares por algún tema personal o familiar, al final del día resulta que las persona están bien, en algunos otros estados o el extranjero, generalmente muchos de ellos no se reportan a la Fiscalía del Estado y las carpetas siguen abiertas…estamos trabajando en una depuración de casos y de las carpetas”, estableció el funcionario estatal.

Aunque no precisó el número de casos de personas desparecidas, Villegas González, puntualizó que “no te quiero dar un dato inexacto, pero una gran mayoría de las personas, son por ausencia, hay personas que se van para el extranjero y no hay un cierre en las carpetas de investigación, anduvimos revisando algunos casos ya de muchos años atrás y constatamos que efectivamente había personas que gracias a Dios se encontraban en diferentes lugares, estaban bien, estaban dados de alta en algún censo, los revisamos y pudimos cerrarlos.”

Para concluir, dijo que se mantiene una coordinación estrecha con la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía del Estado para intensificar las acciones y estrategias de localización, así como el apoyo necesario a las familias de ambos ciudadanos para lograr su ubicación y reintegración al seno familiar.