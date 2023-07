Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- En junio, la Contraloría Estatal, cerró la auditoria hecha al Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) de Tamaulipas, “determinando que fue por 48 millones de pesos en los últimos 4 años, distribuidos en los 8 planteles, los que no están transparentados ni está muy claro hacia donde fueron a parar.”

El director general de la Conalep, Fernando Arizpe Pedraza, recordó, que durante la administración pasada, se robaron el 50 por ciento de los recursos por cuotas escolares, cuyo cálculo estimado en ese entonces era de 70 millones de pesos, no obstante, “la Contraloría Gubernamental, determinó que fue por 48 millones de pesos lo que no ingreso, por concepto de cuotas que pagan los alumnos cada semestre y que no estaban reportadas a las cuentas del Gobierno del Estado.”

En ese sentido, Arizpe Pedraza, dijo que, “nos giraron oficios para que nosotros como institución giráramos a los ex directores y ex administrativos de cada uno de los planteles, los cuales ya se giraron y el 90 por ciento ya contestaron, lo único que nos corresponde a nosotros (Conalep) es pasar de la misma manera a la Contraloría y ellos ya determinaran que es lo que procede”.

Subrayó que los únicos que fueron llamados a “transparentar” el destino final de los 48 millones de pesos, fueron ex directores de planteles y personal administrativo de los últimos 4 años, su antecesor, Jorge Chapa, ex director general del Conalep no.

“Es la Contraloría del Estado la encargada de entablar un proceso legal para encontrar a los responsables de este millonario desfalco”, estableció.

Arizpe Pedraza, comentó que el Conalep, cierra el ciclo escolar con las cuentas apretadas, ajustándose a lo que hay y tienen, necesidades, dijo, “hay muchísimas, no tenemos para cubrir el total de las necesidades, pero este año vamos a tener buenos impactos, vamos a comprar un simulador para la carga del autotransporte en Tampico que nos puede traer un retorno de inversión, porque también se ofrece a la industria de este tema, vamos a comprar computadoras que también estamos muy dañados en ese tema y estamos en espera de un proyecto que hay ante la UNESCO que se metió por parte de la SET donde, si todo sale como queremos a lo mejor puede invertir este año unos 50 millones distribuidos en todos los planteles para restaurar mucho de nuestros talleres”.