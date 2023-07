Ciudad Madero, Tamps.- La Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas (ASE), a cargo de Jorge Espino Ascanio puso de conocimiento al Diputado Morenista, Jesús Suarez Mata, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas mediante oficio fechado el 26 de junio del presente año y recibido el 30 del mismo mes a través de la oficialía de partes; donde se resalta que durante la autoría practicada a la entidad del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas que encabeza Adrián Oseguera Kernion, en relación a la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, se arrojó 21 observaciones en las que destacan 20 por la promoción de responsabilidades administrativas con monto de Un Millón 548 mil 078 pesos con 31 centavos y una recomendación sin monto económico.

En el documento, Espino detalla que “la Auditoria Superior del Estado, es el Órgano Técnico de Fiscalización, Control y Evaluación Gubernamental del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, facultado para revisar y analizar la Cuenta Pública que le es presentada de conformidad con las disposiciones legales aplicables; cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones conforme al marco normativo aplicable; la función de fiscalización que desarrolla, se Ileva a cabo conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y de acuerdo a los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Por lo que, “el Auditor Superior del Estado notificó el inicio de los trabajos de fiscalización para el ejercicio fiscal 2022 a la entidad fiscalizada mediante oficio N° ASE/0155/2023 de fecha 06 de enero de 2023, designando al personal adscrito a este Órgano Técnico de Fiscalización, Control y Evaluación Gubernamental, a efecto de llevar a cabo los trabajos antes mencionados”.

El informe detalla que el tipo de auditoria correspondió al área financiera y de cumplimiento, folio de autoría: PAA-A-009-2023, esto conforme a lo dispuesto en las Leyes o presupuestos de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial y presupuestaria que las entidades sujetas de fiscalización deban incluir en la Cuenta Pública, conforme a la normatividad aplicable.



Cabe hacer mención que, en un primer momento, se arrojaron 32 observaciones, 31 de gestión financiera y una de recomendaciones; las cuales se le concedieron los plazos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, aplicable al ejercicio fiscalizado, para que presentara las argumentaciones adicionales y documentación soporte que considerara pertinentes con motivo de solventar los resultados y observaciones preliminares.

Por lo que, -se prosigue en el informe que- “la entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoria las justificaciones, aclaraciones, documentación e información soporte mediante el oficio número TM 21-24/196/2023 de fecha 15 de junio de 2023 y recibido el mismo día, mismas que fueron analizadas y valoradas conforme a la normatividad aplicable, con la finalidad de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares contenidas en la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares, para efecto de la elaboración definitiva del presente Informe Individual”.

No obstante, “una vez valorada y revisada la información y/o documentación proporcionada por la entidad sujeta de fiscalización con motivo de aclarar y/o justificar las observaciones contenidas en la Cédula de Resultados y Observaciones Preliminares de la Cuenta Pública del ejercicio 2022, se dieron por solventadas aquellas observaciones cuya información y/o documentación revisada fue suficiente, por lo que no ameritan generar acciones subsecuentes; sin embargo, la entidad fiscalizada no aportó elementos suficientes para atender las observaciones determinadas como no solventadas”, se desprende del documento.

De las cuales, de los 31 preliminares, únicamente se solventaron 11 y quedaron pendientes 21, dando por resultado de la fiscalización que “derivó en 21 observaciones no solventadas, cuya acción en caso de no solventar los resultados obtenidos de los procedimientos de auditoria aplicados, amentarán acciones subsecuentes en los términos de la legislación vigente aplicable”.

De aquí, que se detalla “20 por la promoción de responsabilidades administrativas con monto de Un Millón 548 mil 078 pesos con 31 centavos y una recomendación sin monto económico”.

El auditor Jorge Espino Ascanio, pone de conocimiento al Diputado Morenista, Jesús Suarez Mata, presidente de la comisión de vigilancia del Congreso de Tamaulipas que “en términos de los artículos 76 fracción ll tercer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas; por lo que una vez notificado el presente Informe Individual a la entidad sujeta de fiscalización, quedan formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe por lo que, en un plazo de 30 días hábiles deberá presentar la información y realizar las consideraciones pertinentes con motivo de aclarar y/o justificar los resultados referidos”.

Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx